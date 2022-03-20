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世紀瑰寶風華再現 國家圖書館藏《敦煌卷子》新書座談會
國圖籌備多年《敦煌卷子》於2022年春天付梓問世！這次的出版，被學界喻為是重現敦煌寶藏的最後一塊拼圖。國圖館藏之敦煌文獻共161卷，編為141號，是臺灣收藏敦煌文獻最豐富的公家單位。這批館藏主要是抗戰時期由本館所籌組的「文獻保存同志會」成員於香港、上海等地所購得。這批由版本學家所嚴選入館的敦煌卷子，內容包括經鈔、經論疏釋、密宗、歌讚、變文等，並有多件為無傳世的文本，另有經名家鑒賞、裝裱、題跋及用印者，充份展現了豐富的遞藏史。除了內容的珍貴性外，更難能可貴地保存了唐代前後期的古代紙料，可觀察隋唐時代的用紙特色，是中華文化與人類知識之精萃所在。
經典存在的價值，在於傳布而非秘藏。2010年本館邀請國際知名敦煌學者上海師範大學方廣錩教授蒞館進行鑑定研究，撰寫敘錄，促成此次重新出版之契機。本館歷經多年籌備與編輯，與聯經出版公司繼復刻國寶級經典《金剛般若波羅蜜經》之後，再度攜手合作。此次出版特重於依據文獻特性重新編目，提供敘錄資料，並以高解析的數位化影像為研究者提供資料運用之便利。
《敦煌卷子》新書座談會於2022年3月19日(六)下午3時於本館舉行，會中邀請國內知名敦煌學家鄭阿財教授、楊明璋教授進行座談，2位教授針對館藏《敦煌卷子》的來源、內容特色、獨特性等等進行討論，精彩的討論為大家揭開了這批世紀瑰寶的神秘面紗。
國圖曾淑賢館長表示，國家圖書館多年來積極推動經典閱讀，自2012年起陸續和6家國內優質出版社攜手合作，進行古籍經典復刻與重新出版，讓國圖珍藏的經典能在21世紀的今天，以嶄新面貌重新呈現，《敦煌卷子》是和聯經公司的第三次合作，期盼為國際敦煌研究挹注新能量。
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