世紀瑰寶風華再現 國家圖書館藏《敦煌卷子》新書座談會

國圖籌備多年《敦煌卷子》於2022年春天付梓問世！這次的出版，被學界喻為是重現敦煌寶藏的最後一塊拼圖。國圖館藏之敦煌文獻共161卷，編為141號，是臺灣收藏敦煌文獻最豐富的公家單位。這批館藏主要是抗戰時期由本館所籌組的「文獻保存同志會」成員於香港、上海等地所購得。這批由版本學家所嚴選入館的敦煌卷子，內容包括經鈔、經論疏釋、密宗、歌讚、變文等，並有多件為無傳世的文本，另有經名家鑒賞、裝裱、題跋及用印者，充份展現了豐富的遞藏史。除了內容的珍貴性外，更難能可貴地保存了唐代前後期的古代紙料，可觀察隋唐時代的用紙特色，是中華文化與人類知識之精萃所在。

2022-03-20 08:38