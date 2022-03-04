龐培歐與政大團隊吃早餐1小時交流 互邀台美教育合作

繼美國總統拜登特使團旋風訪台，美國前國務卿龐培歐接力抵台。龐培歐今天一早與陸委會前副主委劉德勳、政大校長郭明政、政大國際事務學院院長連弘宜，以及政大國際合作事務處處長林美香等人舉行早餐會，會中整整一小時大談教育話題，盼加強台美教育合作，也讓郭明政形容「今天是一個為了台灣下一代的早餐會」；龐培歐也表態，美國政府未來一定要提供更多的獎學金給美國青年留學台灣。

談起如何促成這場早餐會，郭明政接受本報訪問時表示，龐培歐來台是一趟「民間之旅」，而政大在美國有非常多校友，且縱橫美國政治、經濟等單位，龐培歐希望這趟台灣之旅，也能認識一下台灣的學術單位以及產業單位，在校友牽線下，促成彼此認識。

一早8點30分的餐會，大夥一路用餐到9點30分才結束。郭明政說，龐培歐是一位基督徒，今年恰巧是馬偕博士來台宣教150年，馬偕的傳教模式深刻影響台灣，這也成為早餐會的開場白；接著，他說，龐培歐是義大利後裔，郭明政求學階段時也曾在義大利待上整整一個月，彼此親切的回顧這些歷史片段，也替早餐會的親切感加分。

郭明政分享，政大學生非常國際化，且教職員中有40%的高比例是美國博士。而在40年前，有非常多美國青年來台學中文，好比陽明交通大學首任副校長司徒文，龐培歐聽到這個故事非常高興，彼此也希望這些美好的過去，能繼續流傳。

反觀台灣，早期台灣一年有6000人去美國讀書，回國後專精在理工領域、半導體產業，也成為台灣政治改革的重要角色。不過近幾年美國來台讀書的人數卻少於日本、東南亞等國家，郭明政轉述，雙方都希望這段「往日情歌要繼續流唱，不要中斷」。

龐培歐也在會中具體回應表示，他認為美國政府未來一定要提供更多的獎學金給美國青年留學台灣。

郭明政也以政大為例，希望邀請美國學生一起參與亞洲研究計畫、南島計畫。除此之外，政大正在推動國際金融學院、全球傳播計畫，他邀請優秀的美國青年來台學習。網路無國界，藉由網路可以讓教育交流有更多合作。

郭明政也說，台灣之所以能成功，還能「防疫有成」，都必須歸功於「教育」。會中也從台灣「三步一小廟、五步一大廟」的角度，談到台灣是自由的社會。龐培歐也分享，白宮附近有幾十所教堂，且不同教派，雙邊都用宗教自由來凸顯彼此身處的自由社會。