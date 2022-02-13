經典中的經典 莫內「睡蓮」台北展出 蘇富比估價逾7億

倫敦蘇富比3月2日舉行現代及當代藝術晚拍，拍品包括畢加索「托腮女子半身像」與莫內經典作品「睡蓮」等，昨天與今天於台北西華飯店舉行預展。

「睡蓮」是莫內以吉維尼花園的睡蓮為主題的系列經典作品之一，創作於 1914 至 1917 年間。蘇富比表示，此作創作於後期、見證大師攀升到造詣頂峰，到達真正意義上的抽象主義，可謂「經典中的經典」。本作上一次拍賣要追溯到 1978 年，而自從 1995 年在日本三大博物館巡展後，再沒有公開展出過。此次受日本私人收藏委托上拍，估價1500萬至2000萬英鎊（新台幣5.6億至7.5億）。

畢加索「托腮女子半身像」作於 1938 年 12 月 31 日，呈現了他與繆斯女神瑪莉 · 德雷莎 · 沃爾特（Marie-Thérèse Walter）變化中的關係，當時他表面上仍忠於前者，實質卻日益移情新歡朵拉·瑪爾（Dora Maar）。畢卡索刻意混合兩個女人的特徵，創造出一種廣泛歌頌愛情與想像力的圖景。這幅作品採用灰色調，單色簡約優雅，强調坐者的的模糊形象，讓畫中人的身份撲朔迷離，勾起觀者猜想。估價1000萬至1500萬英鎊（新台幣3.8億至5.6億）。