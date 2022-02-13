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經典中的經典 莫內「睡蓮」台北展出 蘇富比估價逾7億
倫敦蘇富比3月2日舉行現代及當代藝術晚拍，拍品包括畢加索「托腮女子半身像」與莫內經典作品「睡蓮」等，昨天與今天於台北西華飯店舉行預展。
「睡蓮」是莫內以吉維尼花園的睡蓮為主題的系列經典作品之一，創作於 1914 至 1917 年間。蘇富比表示，此作創作於後期、見證大師攀升到造詣頂峰，到達真正意義上的抽象主義，可謂「經典中的經典」。本作上一次拍賣要追溯到 1978 年，而自從 1995 年在日本三大博物館巡展後，再沒有公開展出過。此次受日本私人收藏委托上拍，估價1500萬至2000萬英鎊（新台幣5.6億至7.5億）。
畢加索「托腮女子半身像」作於 1938 年 12 月 31 日，呈現了他與繆斯女神瑪莉 · 德雷莎 · 沃爾特（Marie-Thérèse Walter）變化中的關係，當時他表面上仍忠於前者，實質卻日益移情新歡朵拉·瑪爾（Dora Maar）。畢卡索刻意混合兩個女人的特徵，創造出一種廣泛歌頌愛情與想像力的圖景。這幅作品採用灰色調，單色簡約優雅，强調坐者的的模糊形象，讓畫中人的身份撲朔迷離，勾起觀者猜想。估價1000萬至1500萬英鎊（新台幣3.8億至5.6億）。
此次來台展出的名作還包括莫內從印象主義到抽象主義激蕩旅程中的五件代表作品，一件雷内·馬格利特（René Magritte）現代藝術傑作，以及來自傳奇音樂人羅比·威廉斯（Robbie Williams）珍藏的三件班克斯（Banksy）經典作品。
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