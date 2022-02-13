Back to 1919「畫說臺鐵與臺灣建築遺產展」──出發吧！北淡線鐵路

力麗基金會Back to 1919與力宇教育共同推廣臺灣鐵路的在地旅行

－Back to 1919/力宇教育 文

力麗社會福利慈善事業基金會「Back to 1919」與力宇教育合作，推出三支以臺灣鐵道建築為主題的影片。本集將介紹臺灣最早的鐵路支線「北淡線」，這段連結了台北與淡水之間的鐵道，是如何從貨運轉變為觀光？清朝就與國際接軌的淡水又留下了什麼樣豐富的古蹟建築呢？透過這次的影片一次告訴大家這段故事。

前導：認識back to 1919

淡水最早在1628年即有西班牙人在此地建造聖多明哥城(即紅毛城前身)，天津條約開港後，滬尾港更開拓了台灣迎接世界的大門，在地海關碼頭、關稅務司官邸、洋行等相關建物如雨後春筍般逐一冒出；日治時期，政府亟欲建設臺灣，加深了對建材、貿易等貨品的需求，因而快速發展銜接港口的陸路交通─鐵路。第一條鐵路支線北淡線，就是為了連接台北與當時吞吐量大的滬尾港，將來自外國的貨品快速帶進城內，同時也將臺灣的物產外銷。

然而隨著滬尾港淤積與基隆港的整建完成、加上淡水的美麗夕景與北投的溫泉區興盛吸引著遊客前往，此支線漸漸轉為民眾搭乘的觀光列車。這條支線雖然已經於30多年前停駛，不過它的身影也化身為今日的捷運淡水線，持續連結過去並往未來邁進。

「Back to 1919」秉持著創辦人郭銓慶董事長對臺灣建築的熱愛與使命感，致力以藝術畫作描繪臺灣的經典建築，不論是尚存在或已消逝，期盼藉由藝術家的巧手，讓它們重生，述說珍貴、特殊的歷史故事，讓後人不致遺忘。現在特別與力宇教育合作，推出臺灣鐵道歷史影片，希望用說故事的方式，引領民眾認識臺灣珍貴的歷史面貌。

自2022年1月起，Back to 1919與臺灣鐵路管理局合作舉辦「畫說臺鐵與臺灣建築遺產展」第四站─板橋火車站，將在板橋車站地下一樓，捷運與台鐵的通道走廊中展出臺灣建築畫展。本次特別與力宇教育合作，推出臺灣鐵道歷史的影片，用說故事的方式，介紹臺灣鐵路創建的軌跡。希望透過畫展與影片的推廣，引領民眾認識臺灣珍貴的歷史面貌。

「畫說臺鐵與臺灣建築遺產展－新北站」展期至2022年3月31日，期間舉辦多場導覽與親子體驗活動，更多展覽與活動資訊請關注【Back to 1919臉書粉專】。

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