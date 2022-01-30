司法院長許宗力私房書單曝 竟是科幻迷、歷史迷

農曆年假開跑，長達9天連假，司法院長許宗力首度分享私房書單，包含中西文化、人文史地、科學幻想及哲學思辨等，他指出，非常喜歡科幻小說，科學創意加上人性描繪，讓他在遇到憲法裁判難題時，迎刃而解。

許宗力指出，他是科幻迷喜歡閱讀科幻小說，第一本書分享查爾斯·威爾森的《時間迴旋（Spin）》描述地球被一個「時間膜」包圍，地球的60年，相當於宇宙的數十萬年，人類在面對世界末日時應如何自處，書中有精彩人性描寫；科幻小說的創意，往往可以幫助他撰寫文章、憲法裁判遇到難題時迎刃而解。

第二本書，許宗力分享獲頒總統褒揚令、已辭世的本土作家陳柔縉撰寫的《人人身上都是一個時代》，記載了台灣在日治時期的日常風情。書中指出，當時的報紙批判自由戀愛「若乃不由父母。不問門第德性。而曰自由戀愛。則與嫖客娼妓何異。」

許宗力表示，這段文字也成為他在釋字第666號解釋協同意見書中的部分內容。到底何謂公序良俗？隨著時間變遷有不一樣看法，若是想要瞭解過去父執輩的生活方式及思想，這是一本非常有趣的書。

留學德國的許宗力也分享2本曾駐德國外交官蔡慶樺的書籍《爭論中的德國》及《德語是一座原始森林》每一篇文章都富含滿滿的德國知識，非常值得一讀！其中，爭論中的德國中提到，女性及男性領導階層平等法與兩性的經濟平權，要求德國的上市公司監事會，至少三分之一為女性；這引起德國社會爭議，至今女性地位，需要透過國家法律積極督促。許宗力表示，在台灣有點不同，目前台灣1200多個法官，女性法官人數已多於男性法官。

許宗力也透露，他不只是科幻迷，也是歷史迷，從小就喜歡世界各地人文、歷史、地理類書籍。美國歷史學者濮德培（Peter C. Perdue）撰寫《中國西征》以「中國史觀」出發，講述康熙皇帝如何遠征準噶爾的故事。許宗力說，別看它這麼厚，可讀性非常高，大力推薦給歷史迷；閱讀的喜好是非常主觀，這次分享主觀愛好，如果能對大家選書有所幫助，也是非常不錯的一件事，祝大家新年快樂。