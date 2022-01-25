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苗栗推台加、台美高中雙聯制 3年60萬學費縣府補助一半

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府推動高中雙聯制，今天上午由私立建臺高中與美國緬因州中央中學簽署「台美高中雙聯文憑課程」合作備忘錄，縣長徐耀昌（中）出席簽約儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府推動高中雙聯制，今天上午由私立建臺高中與美國緬因州中央中學簽署「台美高中雙聯文憑課程」合作備忘錄，縣長徐耀昌（中）出席簽約儀式。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府推動高中雙聯制，繼上周簽署「台加雙聯學制」合作備忘錄後，今天上午又由私立建臺高中與美國緬因州中央中學簽署「台美高中雙聯文憑課程」合作備忘錄。縣府教育處表示，苗栗與加、美相繼簽署高中雙聯制合作案，縣立大同高中、私立建臺高中下學年都將開設課程，預計招收英檢中級以上學生，3年課程近60萬元學費由縣府補助一半。

美國緬因州中央中學駐台代表Michelle Shih及Jennifer Kuo、建臺高中校長彭文彬等人出席在縣府的簽約典禮，並由美國在台協會商務官、專員以即時遠端視訊，一同見證台美高中雙聯制簽約儀式。

縣長徐耀昌表示，台美高中雙聯制透過合作協定，讓兩校互相承認學分與學程，學生畢業能同時取得兩校學歷，未來學生透過平時越洋視訊上課，加上暑期在美國4周修習實體課程，修足學分後，畢業就可取得國內高中及合作的美國高中文憑，透過國際教育獲得不一樣的學習經驗。

教育處學管科指出，教育處19日已與加拿大薩克齊萬省薩斯卡通市教育局簽署「台加雙聯學制」合作備忘錄，將由大同高中與加拿大當地高中開辦雙聯學制課程；今天建臺高中再與美國緬因州中央中學以「學校對學校」方式簽署合作，建台、大同都將在下學年開課，滿15名學生即可開辦一班，因採全英語授課，因此招收的國中畢業生需英檢中級以上，每名學生1學年學費含赴美、加實體課程，估計近20萬元，3學年共58萬元，縣府將提供一半補助。

教育處長邱廷岳指出，縣府在原先推動的國中小雙語教學課程基礎上，再加上高中雙聯學制，盼能促縣內學生從小學、國中到高中的英語教育一脈相連，使苗栗學子立足家鄉並邁向國際。雙聯學制可訓練學生獨立自主的學習與態度，增進處理問題經驗，紮穩英文聽說讀寫能力，取得美國高中學歷後，對申請全球百大名校或未來就業都具優勢。

苗栗縣政府推動高中雙聯制，今天上午由私立建臺高中與美國緬因州中央中學簽署「台美高中雙聯文憑課程」合作備忘錄。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府推動高中雙聯制，今天上午由私立建臺高中與美國緬因州中央中學簽署「台美高中雙聯文憑課程」合作備忘錄。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府推動高中雙聯制，今天上午由私立建臺高中與美國緬因州中央中學簽署「台美高中雙聯文憑課程」合作備忘錄。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府推動高中雙聯制，今天上午由私立建臺高中與美國緬因州中央中學簽署「台美高中雙聯文憑課程」合作備忘錄。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府推動高中雙聯制，今天上午由私立建臺高中與美國緬因州中央中學簽署「台美高中雙聯文憑課程」合作備忘錄。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府推動高中雙聯制，今天上午由私立建臺高中與美國緬因州中央中學簽署「台美高中雙聯文憑課程」合作備忘錄。記者胡蓬生／攝影

美國在台協會 加拿大 徐耀昌

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