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中山工商獲准設雙語實驗班 與加拿大日本學園締姊妹校
高雄市中山工商近日獲教育部核准設立雙語實驗班，為提升學生語言能力及拓展國際視野，昨與加拿大布萊斯學院及日本SOLA學園締結姊妹校。校長林昭億表示，中山工商是一所以技術學習為導向的學校，但在人文、藝術與國際化的博雅教育上，也從未偏廢，精進技藝和多元語言能力，一直是學校辦學目標。
林昭億表示，中山工商去年與加拿大薩省最好的公立學校系統薩斯卡通市教育局（GSCS）簽訂雙聯學制後，現在又與位於加拿大安大略省，在加拿大排名第一的私立高中布萊斯學院Blyth Academy，以及日本沖繩SOLA學園展開合作關係，推行線上英日語課程、台加高中雙聯學程。
林昭億說，學生經由線上選修課程及互相承認學分，於三年畢業後順利取得台灣與加拿大的高中文憑，擴展學生國外升學進路並增加學生國際競爭力。與日本沖繩SOLA學院合作，則是推出日本語線上教學課程、提供線上專業證照基礎培訓課程，以及至沖繩、東京、大阪實習的機會。
中山工商申辦雙語教學計畫，110學年度開始實施部分領域雙語教學、英文課程全英語授課、國際教育融入國定課程、與國外姊妹校進行線上教學，以及提升高中學生英語學習計畫，教師們也透過社群創新雙語課程、國際教育課程的教學能力，提升學生英語文能力。教育部也已核准中山工商成立雙語實驗班，校方預計配合雙語授課規畫30學分，其中更由教師共同備課，開設Podcast 播客時代、The Story Behind翻轉童話、Word Gardener文字園譯家、The Show Must Go On 英文戲劇等活潑的選修課程。
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