中山工商獲准設雙語實驗班 與加拿大日本學園締姊妹校

高雄市中山工商近日獲教育部核准設立雙語實驗班,為提升學生語言能力及拓展國際視野,昨與加拿大布萊斯學院及日本SOLA學園締結姊妹校。校長林昭億表示,中山工商是一所以技術學習為導向的學校,但在人文、藝術與國際化的博雅教育上,也從未偏廢,精進技藝和多元語言能力,一直是學校辦學目標。

林昭億表示,中山工商去年與加拿大薩省最好的公立學校系統薩斯卡通市教育局(GSCS)簽訂雙聯學制後,現在又與位於加拿大安大略省,在加拿大排名第一的私立高中布萊斯學院Blyth Academy,以及日本沖繩SOLA學園展開合作關係,推行線上英日語課程、台加高中雙聯學程。

林昭億說,學生經由線上選修課程及互相承認學分,於三年畢業後順利取得台灣與加拿大的高中文憑,擴展學生國外升學進路並增加學生國際競爭力。與日本沖繩SOLA學院合作,則是推出日本語線上教學課程、提供線上專業證照基礎培訓課程,以及至沖繩、東京、大阪實習的機會。