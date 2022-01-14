台大教授張清溪昏倒當下 民眾施以CPR仍不治
台大經濟系教授張清溪，昨天下午兩點半左右，踏上北捷科技大樓站的手扶梯，剛踏上沒多久就昏倒，旁邊民眾見狀立即以心肺復甦術及捷運的AED施救，接獲報案的消防隊救護人員趕到接手，但張清溪送醫前已停止呼吸心跳，送國泰醫院仍舊不治。
張清溪的妻子到國泰醫院處理後事，她看過捷運站監視器畫面後，對死因沒有意見。
張清溪是美國俄亥俄州立大學經濟學博士，研究專長中國經濟，他與其他教授合著的經濟學課本，是許多大學生必讀教材。近年張清溪投入推廣法輪功運動。
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