快訊

催打第3劑只為消耗即期疫苗？專家：間隔太短、對象也錯了

指揮中心將宣布今起至24日維持2級警戒 加嚴陪探病措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「午夜巴黎」致敬之作 海明威巴黎回憶錄出版全新譯本

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「巴黎，不散的饗宴：海明威的巴黎歲月（A moveable feast）」全新譯本由旅居巴黎20年、前巴黎文化中心主任暨淡江大學法文系副教授劉俐執筆翻譯。圖／商周出版社提供
「巴黎，不散的饗宴：海明威的巴黎歲月（A moveable feast）」全新譯本由旅居巴黎20年、前巴黎文化中心主任暨淡江大學法文系副教授劉俐執筆翻譯。圖／商周出版社提供

Netflix夯劇「艾蜜莉在巴黎」第二季上月底上映，劇中的巴黎時尚迷人，美得不真實。然而，對文青來說，巴黎最美好的年代是在伍迪艾倫的電影「午夜·巴黎」，以及這部電影的文本—海明威巴黎回憶錄「巴黎，不散的饗宴：海明威的巴黎歲月（A moveable feast）」。全新譯本本月出版，由旅居巴黎20年、前巴黎文化中心主任暨淡江大學法文系副教授劉俐執筆翻譯。書中並附上海明威時期的巴黎地圖，與重要景點攝影照片。

1956年，57歲的海明威偕同第四任妻子瑪麗回到巴黎，在麗池酒店找回兩只保留他1920年代手稿的行李箱。隔年秋天，他在住居地古巴以這些手稿為本，動筆寫出這本書。

1920年代的海明威不到30歲，和第一任妻子海德莉來到巴黎過著「很窮卻很快樂」的生活。當時他放棄了記者的職業、卻還沒賣出一部小說，總是坐在丁香園咖啡館寫稿、到莎士比亞書店借書，肚子餓的時候就到博物館裡看塞尚畫作，卻因此更加深刻地理解塞尚的作品。在這個時代的巴黎，海明威與眾多精彩人物相遇：葛楚史坦、龐德、費滋傑羅、喬艾斯、畢卡索。

「如果你夠幸運，在年輕時待過巴黎，那麼巴黎將永遠跟著你，因為巴黎是一席流動的饗宴。」海明威在書中寫下這段句子。1961年6月他飲彈自盡時，書桌上的打字機旁就放著這本寫給巴黎的情書。

如今書中海明威流連之處皆成為觀光地標：莎士比亞書店、丁香園、圓頂咖啡、立普小酒館。他住的拉丁區一帶是巴黎房價最高之處，名牌精品店大舉進駐。而我們只能成為愛蜜莉，打卡寫IG，追憶巴黎那樣美麗的似水年華。

巴黎 海明威 咖啡館

延伸閱讀

法國強推新法抗疫 全國各地逾10萬人上街抗議

自行染髮更優雅 L’Oréal展示手持染髮器Colorsonic

足球／梅西篩檢陰性返抵巴黎 即將恢復練球

足球／梅西確診陽轉陰 目前已返巴黎即將歸隊

相關新聞

「午夜巴黎」致敬之作 海明威巴黎回憶錄出版全新譯本

Netflix夯劇「艾蜜莉在巴黎」第二季上月底上映，劇中的巴黎時尚迷人，美得不真實。然而，對文青來說，巴黎最美好的年代是...

閱讀數學／台灣能實現群體免疫嗎(下)

上周我們提到，如果要實現群體免疫，台灣必須要有第一劑9成或兩劑7成5的疫苗涵蓋率。光靠接種第一劑實現群體免疫的難度非常高，因為幾乎所有12歲以上都得施打疫苗...

好萊塢名導批超級英雄電影 原因竟是「它」？

相信大家近期或多或少都知道娛樂界發生了一些大事，其中一件便是知名好萊塢導演如雷利．史考特（Ridley Scott）和馬丁．史柯西斯（Martin Scorsese），都在大力批評目前當道的超級英雄電影。這些導演認為超級英雄電影「不是電影」，主因在於這類型的作品過於公式化、僅重視商業利益，而忽視藝術文化上的意義。雖然筆者很喜歡這些漫畫所改編的電影，但也不禁思考為何這些大導演提出這樣的批評與看法？

國際小學堂／俄國爭霸太空旅遊 與美、中、富豪一較高下

日本億萬富豪前澤友作和他的助理去年十二月八日從哈薩克搭乘俄國聯合號太空船升空，登上國際太空站，廿日結束十二天旅程平安返回...

國際小學堂／俄太空城 處處火箭、英雄紀念碑

日本億萬富豪前澤友作去年十二月八日搭乘俄國聯合號太空船前往國際太空站，出發地是位於哈薩克的俄國貝康諾太空發射場。法新社報...

紐時賞析／化災難為新創點子 把二氧化碳變成「空氣香水」

Carbon emissions — the villainous byproduct of so many indus...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。