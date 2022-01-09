「午夜巴黎」致敬之作 海明威巴黎回憶錄出版全新譯本

Netflix夯劇「艾蜜莉在巴黎」第二季上月底上映，劇中的巴黎時尚迷人，美得不真實。然而，對文青來說，巴黎最美好的年代是在伍迪艾倫的電影「午夜·巴黎」，以及這部電影的文本—海明威巴黎回憶錄「巴黎，不散的饗宴：海明威的巴黎歲月（A moveable feast）」。全新譯本本月出版，由旅居巴黎20年、前巴黎文化中心主任暨淡江大學法文系副教授劉俐執筆翻譯。書中並附上海明威時期的巴黎地圖，與重要景點攝影照片。

1956年，57歲的海明威偕同第四任妻子瑪麗回到巴黎，在麗池酒店找回兩只保留他1920年代手稿的行李箱。隔年秋天，他在住居地古巴以這些手稿為本，動筆寫出這本書。

1920年代的海明威不到30歲，和第一任妻子海德莉來到巴黎過著「很窮卻很快樂」的生活。當時他放棄了記者的職業、卻還沒賣出一部小說，總是坐在丁香園咖啡館寫稿、到莎士比亞書店借書，肚子餓的時候就到博物館裡看塞尚畫作，卻因此更加深刻地理解塞尚的作品。在這個時代的巴黎，海明威與眾多精彩人物相遇：葛楚史坦、龐德、費滋傑羅、喬艾斯、畢卡索。

「如果你夠幸運，在年輕時待過巴黎，那麼巴黎將永遠跟著你，因為巴黎是一席流動的饗宴。」海明威在書中寫下這段句子。1961年6月他飲彈自盡時，書桌上的打字機旁就放著這本寫給巴黎的情書。

如今書中海明威流連之處皆成為觀光地標：莎士比亞書店、丁香園、圓頂咖啡、立普小酒館。他住的拉丁區一帶是巴黎房價最高之處，名牌精品店大舉進駐。而我們只能成為愛蜜莉，打卡寫IG，追憶巴黎那樣美麗的似水年華。