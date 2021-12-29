醜得有價值！史上最醜皇帝像獲文化部指定「重要古物」

文化部公布最新一波「國寶」與「重要古物」名單，包括從明朝到宋朝9位皇后和皇帝的畫像皆登上「國寶」寶座。其中兩幅皇后畫像—宋宣祖后坐像與宋光宗后坐像，其服飾的華麗與繁複，被大陸的宮廷劇所引用，被封為「史上最美中國皇后像」。被網友戲稱為「史上最醜皇帝畫像」的明太祖坐像，雖無緣成為「國寶」，也受封為「重要古物」，打破傳統對美醜的成見。

這波被指定為「國寶」的帝后畫像包括：明宣宗馬上像、明英宗坐像、宋仁宗坐像、明仁宗坐像、宋宣祖坐像、宋宣祖后坐像、宋英宗坐像、宋光宗坐像、宋光宗后坐像，畫中的帝后皆是儀表端莊、服飾華麗。這批帝后畫像原藏於清代紫禁城南薰殿，現為故宮典藏。

其中兩幅「皇后像」，服飾做工的繁複和材質的華麗令人驚嘆。宋宣祖后是宋朝開國皇帝趙匡胤之母，畫中太后穿著的織花半透明裙襬長到拖出畫外，不輸英國戴安娜王妃大婚時穿著的絕美8公尺婚紗裙擺。文化部文資局的指定理由認為，此畫是傳世唯一的宋宣祖后畫像，描繪袍服、座具、椅披，均飾以複雜細膩圖案、繽紛悅目。此畫代表宮廷畫家的高度成就，也是宋代貴族婦女裝束難得一見的珍貴畫作。

另一幅「宋光宗后坐像」，畫中的南宋光宗后李鳳娘頭戴用2000顆珍珠打造的皇冠，臉上飾以珍珠，身著象徵皇后禮服的深藍色禕衣，面容優雅精緻。大陸夯劇「清平樂」中，女主角江疏影飾演的曹皇后，封后時所穿服飾便考證自這幅畫像。

在這一波登上文化資產寶座的帝后像之中，最讓人驚訝的是被指定為「重要古物」的「明太祖坐像」。畫中明太祖朱元璋臉上布滿黑痣、鬚髮粗亂，並有突出額頭、顴骨和下顎，被稱為明太祖「醜像」或「豬龍像」。故宮總計珍藏了十幅朱元璋的「醜像」，畫中這位明朝開國皇帝不是臉上長滿麻子，便是臉型扭曲、尖嘴如豬、下巴突起。

文化部文資局認為，此幅明太祖「醜像」品質雖極普通，「但能反映此型怪異肖像風行於民間，並被大量複製之歷史」，因此指定為「重要古物」。同樣是朱元璋畫像，故宮珍藏的另一幅俊版「明太祖坐像」，畫中的明太祖儀表堂堂、臉上一粒麻子都沒有，去年已先獲文化部指定為「國寶」。醜版朱元璋雖無緣成為「國寶」，但被指定為級別稍低的「重要古物」，也算是得到「平反」。

清宮珍藏的朱元璋畫像為何有俊版和醜版，學者對此紛紛提出研究。最常見的說法是「異相說」。被畫成豬鼻、麻子臉的朱元璋畫像，在現代人眼中「很抱歉」，對古人來說卻是「天生異相」、天命所歸，長相奇醜反而是「神化」的象徵。

故宮前書畫處處長王耀庭便持此看法。他在「明代帝后像研究」文章中提到，世人傳言明太祖的「異相」是「72煞（痣），豬龍形」，翻成白話文就是有72顆痣、長得似豬像龍。然而這在相書上可是「大貴之相」，豬代表「朱」，龍象徵「天子」，兩者都是帝王的象徵。比對相書上的龍像與朱元璋的豬龍相，其是相符合的，尤其是「大鼻」的造形。擁有「豬龍相」的朱元璋，其實是天命所歸的「真龍天子」。

第二種說法是，明太祖微服出巡時，為了混淆視聽，故意請畫師繪製奇形怪狀的「異相」，讓百姓認不出、減少被政敵暗殺的機會。

第三種說法則認為，故宮所藏皆為清宮舊藏，清宮所藏的這些明太祖「異相」，是清朝為了醜化明朝皇帝所做，並非明朝畫師的手筆。不過為什麼單挑朱元璋下手，他的後世子孫畫像卻一個個正常無比?