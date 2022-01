【生活英文】Hiya~ 「氣炸鍋」、「電烤盤」這些超夯廚具的英文你會幾個？

姪子姪女大家好,這裡是希叔叔,今天要來教大家一些當紅的廚具說法。開始之前,別忘了狠狠地按讚,就像你爸媽狠狠地揍你一樣(誤)。

這些超夯的廚具怎麼說?

wok

這個字為「中式炒鍋」。不同於 saucepan 這種「平底鍋」,wok 為傳統的圓頂大鐵鍋,專門用來做亞洲料理。例如:

If you want to cook a plate of authentic egg fried rice, you need to buy a wok. It creates “wok hei” during the cooking process, which means “breath of the wok,” according to Uncle Roger.(你如果想炒一盤道地的蛋炒飯,就要買一個中式炒鍋。它會在烹煮過程中產生「鍋氣」,根據 Uncle Roger 的說法,就是「鍋之呼吸」的意思。)

We don’t have a wok at home, since it releases too many cooking oil fumes. (我們家裡沒有中式炒鍋,因為它會釋放過多的油煙。)

rice cooker

電飯鍋的說法就叫做 rice cooker,很直觀吧!另外,出國留學必備的大同電鍋叫做 electric pot。不過說實在,因為外國沒有這種鍋子,所以很多人還是分不清飯鍋跟電鍋的差別唷。來看個例句:

You can cook perfect rice with a rice cooker. By the way, if you don’t have a rice measuring cup, try the so-called “first knuckle method.”(你可以用電飯鍋煮出完美的米。順帶一提,要是你沒有米杯,可以試試看所謂的「第一指節方法」。

air fryer

這個單字就是這兩年最紅的「氣炸鍋」啦!來看例句:

There is no need to defrost your chicken. Just put it on a baking paper with a few sprays of oil, and place it in a preheated air fryer. That’s it.(雞肉不需要先解凍。把它放到烘焙紙上,撒點油,放進預熱好的氣炸鍋裡就行了。)

electric griddle

griddle 為「鐵板」,因此 electric griddle 就是現在很常見的「電烤盤」啦!例如:

I see many mukbangers use electric griddles to cook scrumptious dishes, such as cheese-topped steaks and spicy rice cakes. I want to buy one as well! (我看到很多吃播主用電烤盤做出很多美味的料理,像是起司牛排和辣炒年糕。我也好想要買一台!)

註:mukbang 為韓文外來語,由吃飯和直播兩個韓語單字組成。加上 -er 就變成專門吃飯給大家看的吃播主啦!

sandwich toaster

應該蠻多人都很想要一台熱壓吐司機吧!不同於一般的 toaster 只能單烤吐司,熱壓吐司機可以做出餡料(fillings)豐富的烤(grilled)三明治,深受各個族群的喜愛。來看個例句:

A: You know what? 7-Eleven now has sandwich toasters in its shops!(你知道嗎?小七現在店裡面有熱壓吐司機欸!)

B: Wow, those poor clerks need to learn another new skill again. They are so versatile.(哇塞,那些可憐的店員又要學新的技能了。他們還真是樣樣精通啊。)

colander

相信有跟上流行的大家一定認得這個字吧!colander 為「碗型濾網」,用來瀝乾食物的多餘水分。例如:

Even Jamie Oliver used a colander to drain rice. That was totally unbelievable. (就連 Jamie Oliver 都用濾網瀝米。真是太離譜了。)

另外,日曆叫做 calendar,可別搞混囉!

同場加映:跟廚房有關的片語

pots and pans

pot 為深底的鍋子,而 pan 為淺底的平底鍋,所以合在一起就可以代稱「鍋碗瓢盆」 喔!看個例句:

You can buy all sorts of pots and pans in IKEA, and it also provides delivery service.(你可以在 IKEA 買到各式各樣的鍋碗瓢盆,而且也有提供運送的服務。)

all sizzle and no steak

sizzle 的意思為「油滋滋作響;爆香」,那麼只聞滋滋聲卻不見牛排,就表示「雷聲大,雨點小;虛有其表」的意思啦!是不是很有趣呢?看個例子:

Despite having an eye-catching résumé, Gloria is all sizzle and no steak—she has book smarts but is unable to make them practical.(雖然擁有很亮眼的履歷,但 Gloria 只是虛有其表罷了--空有書本上的知識但沒辦法實際運用。)

If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.

這是美國第 33 任總統杜魯門曾說過的一句名言,其實就跟字面上的意思一樣,「怕熱就別進廚房」意指人如果吃不了苦,就不要自不量力。例如:

Being a delivery person can be really exhausting. So if you can’t stand the heat, get out of the kitchen.(當外送員是很累人的。所以你要是吃不了苦,就別不自量力啦。)

今天的介紹就到這裡,姪子姪女下次見啦!

