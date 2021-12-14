好讀周報／35億藝術捐款唐騮千夫婦金援 大都會博物館打造新館

美國紐約「大都會藝術博物館」（The Metropolitan Museum of Art，簡稱The Met）11月30日宣布，獲得華裔董事唐騮千（Oscar L. Tang）伉儷的1億2500萬美元（約台幣35億元）捐款，得以繼續因為財務問題延宕7年的雄心重建計畫，打造現代與當代藝術新館。這是大都會藝術博物館迄今獲得的最大筆捐款，新館將以唐氏命名至少50年。

大都會藝術博物館總監霍林（Max Hollein）說：「這筆鉅額捐款來自館方董事會，展現對博物館重要計畫的信心。」

《紐約時報》報導，唐騮千與妻子唐徐心眉（Agnes Hsu‐Tang）大手筆捐款，讓他們躋身認捐文化建築計畫的極少數慈善家行列，並取得命名權。

唐騮千30年前成為加入大都會藝術博物館董事會首位華裔董事，他支持館方整修如迷宮般詭異的華勒斯展廳（Lila Acheson Wallace Wing），華勒斯展廳自從1987年竣工以來就一直被認為有問題。

現年83歲的唐騮千與50歲的唐徐心眉接受紐時電話訪問時表示，「大都會藝術博物館有獨特的契機，在現代與當地藝術領域變得更全球化，但藝術領域方面的關注度不高。我們想要幫助博物館朝這個方向前進，超越西方經典。」

唐氏夫婦並沒有設定捐款前提或條件，僅表示受到霍林對於藝術的包容態度鼓舞。

大都會藝術博物館的新館修建計畫原定花費5億美元（約合台幣139億元），打造占地約2286坪的藝廊與公共空間，但著名建築師基帕菲特（David Chipperfield）的設計使修建費用增至8億美元（約台幣222億元）。

唐騮千1938年生於中國上海，父親是紡織業大亨唐星海，哥哥則是香港聯亞集團主席唐驥千；1948年，唐家遷居香港，11歲時赴美求學，先後就讀美國麻州菲利普斯學院、耶魯大學，以及哈佛商學院。

1990年，唐騮千與建築師貝聿銘、大提琴家馬友友等人合作成立「百人會」，這是由著名華裔美國人組成的非營利會員組織。

唐騮千擔任「紐約愛樂」交響樂團共同主席，2021年與妻子唐徐心眉共同發起「黃哨」運動，力抗種族歧視和反亞裔暴力，發放50萬個印有「我們屬於這裡」（We Belong）的黃哨子。

唐騮千主要贊助大都會藝術博物館的亞裔收藏，曾捐贈20幅西元11世紀到18世紀的中國畫作給館方，其中包括罕見的宋代掛軸《溪岸圖》。

唐徐心眉是考古學家與藝術歷史學者，現為哥倫比亞大學研究學者，曾在聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產中心擔任科學委員。她是唐騮千第二任妻子，兩人2013年結婚。

●焦點篇／美國第一大博物館 館藏超過200萬件

紐約大都會藝術博物館為美國第一大博物館，館藏超過200萬件，與英國倫敦大英博物館、法國巴黎羅浮宮，以及俄羅斯聖彼得堡冬宮博物館齊名，並列世界四大博物館。

大都會藝術博物館1870年開館，200萬件館藏橫跨古今超過5000年，包括來自古埃及、羅馬到歐洲名畫與當代的藝術作品。本館坐落第五大道，第二分館則在曼哈頓上城區的「修道院博物館」，分館主要展覽中世紀藝術品。

如果無法親身參觀這些文化瑰寶，大都會藝術博物館已推動「開放取用」（Open Access）政策多年，於線上公開超過49.2萬件藝術作品，供非商業行為免費瀏覽、分享，並可透過「無權利保留協議」（Creative Commons Zero）下載、使用與再製數位高清館藏圖片。

除了莊嚴肅穆的藝術文化館藏，大都會藝術博物館還有三件有趣的妙事：

●全球最古老鋼琴

大都會藝術博物館收藏約5000個樂器，其中包括全球最古老、1720年的鋼琴，這架鋼琴由義大利鋼琴家、佛羅倫斯美第奇家族的樂器製作師克里斯多福里（Bartolomeo Cristofori）耗時20年精心打造。

這架古老的鋼琴只有54個琴鍵且沒有踏板，近代標準鋼琴則有88個琴鍵與3個踏板。

大都會藝術博物館館藏：最古老的鋼琴。(圖／大都會藝術博物館官網)

●吉祥物河馬威廉

1917年，大都會藝術博物館獲得這隻在上埃及（現在的埃及南部）墳墓外圍發現的藍色彩陶雕塑河馬，河馬在古埃及社會中象徵著此生與來世；河馬雕塑被發現時斷了三條腿，後來經過專家巧手修復。

英國《Punch》雜誌1931年暱稱此河馬為威廉（William），威廉日後便成為人們到大都會藝術博物館必看的雕塑之一，也成為館方非正式的吉祥物。

大都會藝術博物館館藏：河馬威廉。(圖／大都會藝術博物館官網)

●館內常駐花藝師

人們到訪大都會藝術博物館第一個念頭通常不是看花，但不妨停下腳步欣賞大廳裡迎賓的高聳花束，這些花束自2003年以來都由常駐館內的荷蘭花藝師弗利特（Remco van Vliet）打理。弗利特負責館內大廳、服務台等5處插花，他說：「花藝靈感往往來自館藏藝術品。」

弗利特出身花藝世家，父親和祖父在荷蘭經營Den Helder花卉企業，事業成功且生意很好，荷蘭前女王碧翠絲也是他們的老主顧。