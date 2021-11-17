國際紙纖維藝術雙年展 台、法跨國合作遠距佈展

台灣與法國合作舉行「2021/22國際紙纖維藝術雙年展」今在國立台灣工藝研究發展中心登場，而今年展出未受疫情衝擊停展，是因為展覽前置作業堅持採線上形式辦理，完成23國、89位藝術家共129件展品參與，展期至明年4月10日。

工藝中心指出，台、法合作舉行「國際紙纖維藝術雙年展」今年邁入第2屆，未料全球遭受疫情衝擊，但為維持並推動紙纖維工藝（術）的國際交流，與參展人溝通，透過線上形式繼續辦理展覽前置作業，完成一件件韌性如紙纖的生命作品。

「國際紙纖維藝術雙年展」今也於該中心工藝文化館、工藝設計館聯袂展出，文化部政務次長李靜慧也出席致詞，她說，透過國際交流與世界接軌，也讓台灣被看見，而紙纖維策展主題在世界上是個新觀念，在國內也是較少見的題材。

工藝中心表示，此次雙年展特別邀請法國Jan Fairbairn Edwards與台灣纖維藝術家楊偉林共同擔任策展人，以「蛻」為主題，希望以構樹皮為主要媒介的手抄紙創作與融合天然與回收纖維等具備「綠工藝」創作意涵的紙纖維作品，在與各國紙纖維工藝（術）相互交流中呈現台灣與國際藝術家優質的紙創力。

而將展覽素材擇定為構樹皮，是因為根據基因定序，台灣被認為是構樹早期源起地方之一，相關研究也指出南台灣構樹族群與大洋洲島嶼構樹族群的緊密連結，因此在台灣這塊構樹原生地舉辦這次當代構樹展覽，具有多重重要歷史意義。