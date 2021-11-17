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國際紙纖維藝術雙年展 台、法跨國合作遠距佈展

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今開展，英國藝術家凱特‧希普奇斯作品「更新」。圖／台灣工藝中心提供
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今開展，英國藝術家凱特‧希普奇斯作品「更新」。圖／台灣工藝中心提供

台灣與法國合作舉行「2021/22國際紙纖維藝術雙年展」今在國立台灣工藝研究發展中心登場，而今年展出未受疫情衝擊停展，是因為展覽前置作業堅持採線上形式辦理，完成23國、89位藝術家共129件展品參與，展期至明年4月10日。

工藝中心指出，台、法合作舉行「國際紙纖維藝術雙年展」今年邁入第2屆，未料全球遭受疫情衝擊，但為維持並推動紙纖維工藝（術）的國際交流，與參展人溝通，透過線上形式繼續辦理展覽前置作業，完成一件件韌性如紙纖的生命作品。

「國際紙纖維藝術雙年展」今也於該中心工藝文化館、工藝設計館聯袂展出，文化部政務次長李靜慧也出席致詞，她說，透過國際交流與世界接軌，也讓台灣被看見，而紙纖維策展主題在世界上是個新觀念，在國內也是較少見的題材。

工藝中心表示，此次雙年展特別邀請法國Jan Fairbairn Edwards與台灣纖維藝術家楊偉林共同擔任策展人，以「蛻」為主題，希望以構樹皮為主要媒介的手抄紙創作與融合天然與回收纖維等具備「綠工藝」創作意涵的紙纖維作品，在與各國紙纖維工藝（術）相互交流中呈現台灣與國際藝術家優質的紙創力。

而將展覽素材擇定為構樹皮，是因為根據基因定序，台灣被認為是構樹早期源起地方之一，相關研究也指出南台灣構樹族群與大洋洲島嶼構樹族群的緊密連結，因此在台灣這塊構樹原生地舉辦這次當代構樹展覽，具有多重重要歷史意義。

工藝中心表示，「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」展期自即日起至明年4月10日，地點於工藝設計館B1至1F、工藝文化館1至4F，為讓更多人觀賞本次展覽，除實體展，同步線上展出作品，期待在疫情當下讓紙纖維的手作質感暖慰人心。

「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今開展，台灣藝術家周穎萱作品「群聚現象－降落的鳥」。圖／台灣工藝中心提供
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今開展，台灣藝術家周穎萱作品「群聚現象－降落的鳥」。圖／台灣工藝中心提供
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今起在國立台灣工藝研究發展中心展出，展期至明年4月10日。圖／台灣工藝中心提供
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今起在國立台灣工藝研究發展中心展出，展期至明年4月10日。圖／台灣工藝中心提供
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今開展，台灣藝術家王翊如作品「島嶼」。圖／台灣工藝中心提供
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今開展，台灣藝術家王翊如作品「島嶼」。圖／台灣工藝中心提供
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今開展，馬來西亞藝術家張思敏作品「凳子」。圖／台灣工藝中心提供
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今開展，馬來西亞藝術家張思敏作品「凳子」。圖／台灣工藝中心提供
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今起在國立台灣工藝研究發展中心展出，展期至明年4月10日。圖／台灣工藝中心提供
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今起在國立台灣工藝研究發展中心展出，展期至明年4月10日。圖／台灣工藝中心提供
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今開展，美國藝術家漢娜‧瓦傑爾作品「變形」。圖／台灣工藝中心提供
「國際紙纖維藝術雙年展－蛻」今開展，美國藝術家漢娜‧瓦傑爾作品「變形」。圖／台灣工藝中心提供

疫情 藝術家

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