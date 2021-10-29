高雄正義中學拿下2021世界機器人比賽雙亞軍

高雄正義中學機器人校隊日前在「2021 Robofest世界機器人大賽」拿下雙亞軍，校長俞德淦說，未知賽第一回合比賽時，機器車未如預期運轉，成員立刻調整缺失，第二回合跑出13圈的最高成績，但因平均圈數輸了迦納隊，只能扼腕捧回亞軍。

正義中學此次由高三劉祐辰與李承修、高二孫奇霆與陳柏諺代表參加「Game Senior主題賽高級組」、「UMC未知任務挑戰賽高級組」分組賽，主題賽是機器人要將五個衛生紙捲筒堆疊在指定位置，後者則是在110分鐘內組裝一台機器車，並讓它繞著兩個水瓶轉圈二分鐘，轉圈數多者為勝。

孫奇霆指出，機器人是以樂高積木為主，組裝雖快速但重量輕，即使推著五個捲筒衛生紙往前走，也容易失衡跌倒，因此成員嘗試裝上更多金屬材料增重，並多次改良結構，以確保比賽時機器人能有完美表現。

由於未知賽是比賽當下才公布題目，考驗應變及抗壓性，賽前，成員間模擬出題，訓練熟習度。教練蔡豊珍稱讚成員頗能「處變不驚」，第一回合比賽時，機器車並未順利啟動，四人很快找出錯誤並修改程式，才能在第二回合拿到分組賽最高圈數。

劉祐辰、李承修同時要面對國際創意發展協會國內賽、世界機器人大賽及大學學測，但兩人都說「辛苦都是值得的！」能在學習歷程中加入參賽經驗，反而有利參加特殊選才。

俞德淦表示，該校機器人課程包含國中部每周必修2堂的資訊科技、機器人科學課程，以及高中部的程式設計、機器人專題課程、機器人社團等。經過7年培育，該校從高雄市冠軍，到全國冠軍，如今更在國際大賽拿下雙亞軍。

Robofest機器人大賽是美國勞倫斯理工大學於1999 年創辦，是NASA美國太空總署、IEEE（電機電子工程師學會）認可的國際機器人大賽，今年因疫情改為「全球線上同步大賽」，來自美國、加拿大、印度、韓國等20國的隊伍，角逐8個分組賽冠軍，台灣有29隊參加，共拿下第一名1座、第二名5座、第三名2座。