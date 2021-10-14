【老師救救我】do you know 和 did you know 的差別？
在問別人問題時，有人會用 Do you know… 開頭，但有時候也會聽到人家用 Did you know...。這時對時態很了解的同學就有點疑惑了，如果說現在簡單式就可以用來表示「知道的狀態」，為什麼這個問句還要分現在和過去呢？
老師您好，Do you know... 和 Did you know... 都有人寫，請問這兩者有什麼差別呢？
一起來看今天的專欄就知道啦！
Do you know… 的使用時機
使用 Do you know… 問問題時，表示發問的人「不知道答案」，來看幾個例子：
Do you know the girl’s name? She’s so hot!（你知道那個女生的名字嗎？她好辣！）
→ 這裡是想知道名字，所以發問。
Do you know the answer to the math question?（你知道這題數學的答案嗎？）
→這裡是不知道解答，想要對方跟他說。
Do you know… 後面也常接上疑問詞所帶領的「間接問句」。例如：
Do you know where the bus station is?（你知道巴士總站在哪嗎？）
Do you know when my girlfriend left the party?（你知道我女友是什麼時候離開派對的嗎？）
Did you know… 的使用時機
另一方面，當別人用 Did you know… 開頭時，通常表示發問的人「已經知道該資訊」，且想知道在問出口之前，你是不是也知道了。這時因為是在確定你「是否」知道，所以可以直接用 Yes. / No. 來回答唷！是不是還是有點霧煞煞？看幾個例句就會更清楚啦：
A: Did you know that your sister is dating my brother?（你知道你姐跟我弟在交往嗎？）
B: No— What? It can’t be true!（不知－－啥？我不相信！）
→ 對話中，A 是在確認 B 是不是已經知道交往的事，所以用的是 Did you know... 開頭。
Did you know it takes seven hours to climb that mountain?（你知道爬那座山要花七小時嗎？）
→ 發問的人已經知道要七小時，只是問問對方是不是也知道。
Did you know that our teacher used to play for the national basketball team?（你知道我們老師以前是籃球國手嗎？）
→ 這裡也是已知資訊，所以用 Did you know… 開頭。
看了這麼多例句，你有沒有搞清楚這兩者的差別了呢？簡而言之，可以從你想要對方回答的內容來判斷唷！如果是想知道「資訊」，就用 Do you know...；如果是已知資訊，只是想確定對方「知不知道」，那就用 Did you know... 唷！
想不到問問題也有這麼多學問吧！今天的專欄就到這裡，下課啦～
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