【老師救救我】do you know 和 did you know 的差別？

在問別人問題時,有人會用 Do you know… 開頭,但有時候也會聽到人家用 Did you know...。這時對時態很了解的同學就有點疑惑了,如果說現在簡單式就可以用來表示「知道的狀態」,為什麼這個問句還要分現在和過去呢?

老師您好,Do you know... 和 Did you know... 都有人寫,請問這兩者有什麼差別呢?

一起來看今天的專欄就知道啦!

Do you know… 的使用時機

使用 Do you know… 問問題時,表示發問的人「不知道答案」,來看幾個例子:

Do you know the girl’s name? She’s so hot!(你知道那個女生的名字嗎?她好辣!)

→ 這裡是想知道名字,所以發問。

Do you know the answer to the math question?(你知道這題數學的答案嗎?)

→這裡是不知道解答,想要對方跟他說。

Do you know… 後面也常接上疑問詞所帶領的「間接問句」。例如:

Do you know where the bus station is?(你知道巴士總站在哪嗎?)

Do you know when my girlfriend left the party?(你知道我女友是什麼時候離開派對的嗎?)

Did you know… 的使用時機

另一方面,當別人用 Did you know… 開頭時,通常表示發問的人「已經知道該資訊」,且想知道在問出口之前,你是不是也知道了。這時因為是在確定你「是否」知道,所以可以直接用 Yes. / No. 來回答唷!是不是還是有點霧煞煞?看幾個例句就會更清楚啦:

A: Did you know that your sister is dating my brother?(你知道你姐跟我弟在交往嗎?)

B: No— What? It can’t be true!(不知--啥?我不相信!)

→ 對話中,A 是在確認 B 是不是已經知道交往的事,所以用的是 Did you know... 開頭。

Did you know it takes seven hours to climb that mountain?(你知道爬那座山要花七小時嗎?)

→ 發問的人已經知道要七小時,只是問問對方是不是也知道。

Did you know that our teacher used to play for the national basketball team?(你知道我們老師以前是籃球國手嗎?)

→ 這裡也是已知資訊,所以用 Did you know… 開頭。

看了這麼多例句,你有沒有搞清楚這兩者的差別了呢?簡而言之,可以從你想要對方回答的內容來判斷唷!如果是想知道「資訊」,就用 Do you know...;如果是已知資訊,只是想確定對方「知不知道」,那就用 Did you know... 唷!

想不到問問題也有這麼多學問吧!今天的專欄就到這裡,下課啦~

