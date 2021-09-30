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遊艇光波獲美繆思設計大獎 文資局推竹編作品展出

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
竹編巧藝、技藝傳習，國寶級竹編作品匯集中原大學展出。圖／中原大學提供
竹編巧藝、技藝傳習，國寶級竹編作品匯集中原大學展出。圖／中原大學提供

美國繆思設計大獎2021獲獎名單揭曉，萬能科大室內設計與營建科技系彭若雯助理教授與室設四甲洪嘉佑同學參賽作品《遊艇光波 Sailing Beyond the Horizon》，從全球50多個國家地區作品中脫穎而出，榮獲概念設計類室內設計項目金獎；而中原大學與文化部文化資產局傳統竹編工藝永續教學與扎根推廣傳習計畫合作，於中原大學藝術中心展出多件國寶級竹編手藝及國中小作品共25件。

本次作品設計理念以遊艇都市方舟意象並搭配藍色光帶，猶如在住宅空間內徜徉在遊艇中航向未來，洪嘉祐興奮表示，從草圖發想修正，再到電繪前前後後花了約4個多月時間，中間遇到了不少瓶頸，像設計圖效果不對，當時幾乎每天睡2至3小時，獲得金，真的欣喜若狂。

彭若雯指出，洪嘉祐除了本身有一定的實力，經由系上訓練注重設計理念與主題的契合度、空間內容定位與實用性，本件作品也剛獲得第12屆中國國際空間設計銅獎。

於中原大學藝術中心展出的竹編作品，本次策展的室內設計系朱禹潔老師表示，竹編工藝具有五千年的悠久歷史，除了實用的生活器具，更發展出具生活美學及裝飾性的花器、果盤等物品；朱禹潔指出，在地鄉土環境與竹工藝的連結十分緊密，為了讓珍貴的竹編文化得以傳承推廣，希望讓更多人認識竹編工藝。

參賽作品《遊艇光波 Sailing Beyond the Horizon》，將遊艇氛圍與宅居意象相結合。圖／萬能科大提供
參賽作品《遊艇光波 Sailing Beyond the Horizon》，將遊艇氛圍與宅居意象相結合。圖／萬能科大提供

中原大學

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