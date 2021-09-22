台中國際動畫影展售票24日開賣 放映61場次

2021台中國際動畫影展（TIAF）將於10月8日登場，為期6天放映61場次，台中市政府今天宣布，24日中午起預售開跑，25日並將在文心森林公園舉辦戶外大影院活動。

台中國際動畫影展將於10月8日到13日在新時代凱擘影城舉辦，台中市影視發展基金會執行長林筱淇上午與影展節目總監張晏榕、「水果奶奶」趙自強等人一起出席售票起跑宣傳會，為24日中午起開賣的預售活動造勢。

林筱淇表示，邁入第7屆的台中國際動畫影展，今年「國際競賽」報名件數達到2716件，再創歷史新高，最後選出來自全球27個國家的入圍作品69部，台中國際動畫影展已成為台灣動畫業界與世界各地動畫創作者交流與競爭的最佳平台。

會中也公布今年影展的開幕及閉幕片，林筱淇說，開幕片是榮獲今年安錫動畫影展評審大獎的「我的陽光之地」；而閉幕片有兩部，分別是本土3D原創動畫電影「妖果小學－水果奶奶的大秘密」，及入圍今年加拿大奇幻電影節的「夜脊戰記」。

林筱淇表示，6天影展期間將放映61場次，24日中午12時起在全台ibon售票系統開賣預售票，原價160元於預售期間優惠價100元，影展更推出「競賽通行證」只要299元、「影癡通行證」只要499元等專屬套票，享一證看到底的超值優惠。

此外，25日下午4時30分起，將於文心森林公園與圓滿戶外劇場，舉辦動畫體驗闖關活動及TIAF戶外大影院，放映迪士尼經典動畫電影「獅子王」，現場還有「Food超人」主角帶動跳和動畫繪本說故事等活動。

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