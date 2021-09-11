百名高中生與外籍師線上交流 外師佩服台灣人長戴口罩

嘉義縣立竹崎高中今天與台灣世代教育基金會合作，邀請名校畢業的美國、印度、澳洲3位外籍老師，以及世代基金會執行長陳冠廷長，與179名高二學生透過遠端網路線上，以中英文進行國際交流。

大家分享各國對戴口罩政策看法，美國老師馮思思說，美國人無法長戴口罩，很佩服台灣人能遵守戴口罩防疫政策；澳洲老師韋翰禮表示，因為澳洲人鼻子比較高挺，口罩不易戴好；有同學以英文打字表示，老師鼻子很漂亮，「希望我們的鼻子也能跟老師一樣好看。趣味的互動交流，讓大家都莞爾一笑。

為線上講座，竹高各班英文老師帶同學找3篇近期外國新聞，安排各班視訊教學設備及連線訓練。活動由校長蘇淵源用英文開場，陳冠廷引言，讓3位外籍老師帶學生，用英文描述學生對美國、印度及澳洲印象。

同學們說，對美國深刻印象是自由風氣，印度是羽球名將辛度和咖哩，對澳洲印象是袋鼠。3位老師分享各國文化，印度籍辛妮娜分享家鄉文化，同學們在訊息欄打字分享找到的外國新聞，和老師討論不同國家的文化觀點。

雖然隔著視訊鏡頭，但3位外籍老師用中英文雙軌精彩分享，加上高二同學們大方的用英文發表看法，讓線上講座熱鬧無冷場。蘇淵源說，因應2030年國家雙語政策，與世代教育基金會合作引進國際教育教學資源，提升偏鄉學子國際視野；陳冠廷說，基金會帶給同學雙語資源，未來還有2場國際講座。 嘉義縣立竹崎高中今天與台灣世代教育基金會合作，邀請美國、印度、澳洲3位外籍老師及世代基金會執行長陳冠廷長，與179名高二學生透過遠端網路線上，以中英文進行國際交流。圖／竹崎高中提供 嘉義縣立竹崎高中今天與台灣世代教育基金會合作，邀請美國、印度、澳洲3位外籍老師及世代基金會執行長陳冠廷長，與179名高二學生透過遠端網路線上，以中英文進行國際交流。圖／竹崎高中提供 嘉義縣立竹崎高中今天與台灣世代教育基金會合作，邀請美國、印度、澳洲3位外籍老師及世代基金會執行長陳冠廷長，與179名高二學生透過遠端網路線上，以中英文進行國際交流。圖／竹崎高中提供

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