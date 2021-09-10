國圖邀你更認識國民詩人周夢蝶 9月25日講座登場
國家圖書館邀請民眾一起閱讀「國民詩人」周夢蝶，將於9月25日舉辦「清貧詩人，赤子其心：周夢蝶其人其詩與其趣」講座，邀請詩人楊澤主持，歡迎愛好文學的民眾報名參加。
國家圖書館指出，為推廣大眾閱讀文學經典，這次由新匯流出版中心、趨勢教育基金會及國家圖書館共同舉辦此講座。另有陳義芝教授、曾進豐教授專題演講，讓喜愛周夢蝶的讀者，可以進一步認識他的詩作。
國家圖書館定期舉辦不同講座。國圖指出，本場講座時間為9月25日下午14時至16時30分。地點於國家圖書館藝文中心3樓國際會議廳（台北市中山南路20號）。
報名資訊：https://actio.ncl.edu.tw/activitydetails?uid=2&pid=307
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