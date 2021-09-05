光影繽紛！ 新竹光臨藝術節「科技未來」燈區10日開展

2021新竹光臨藝術節「科技未來」燈區將於9月10日至10月16日在新竹公園、中央公園及三民公園登場。市府指出，屆時新竹公園麗池將有大型水上燈藝作品「竹鵲松風迎春曦」，由三隻振翅的喜鵲環繞黑松、搭配躍出水面的錦鯉，光影繽紛；中央公園則由陽明交通大學藝術團隊將燈具融合遊具，打造奇幻感的曲線森林「卷卷林」。10月22至31日還會推出壓軸古蹟光雕秀，屆時會搭配五倍券活動。

市府指出，2021新竹光臨藝術節是2021台灣燈會的轉型延續，期望讓藝術家的精心創作有機會被看見。這次新竹光臨藝術節再展出「科技未來」燈區，由國內新銳世代藝術家設計科技藝術主題及光環境作品，智慧科技、光影互動、觀賞體驗多面向交織，作品設置於三民公園，中央公園以及新竹公園，讓民眾舒適步行在公園體驗富含科技未來感的作品。連結新竹公園與中央公園的東大路廊帶上還可欣賞到數座精湛的大型光環境作品及街道家具，十分精采動人。

文化局長張馨之指出，「竹鵲松風迎春曦」為原台灣燈會水上副燈，由國內著名燈藝師王耀瑞、張文瑤製作，設計運用三隻竹市市鳥「喜鵲」振翅飛翔，鳥瞰十八尖山，並環繞竹市樹黑松，進而帶動躍水而出的錦鯉，作品兩面皆有新竹市地標「東門城」剪影，充滿濃厚的在地特色。

另外，風livehouse則展出唯一室內作品「風起夢境」，由奧圖碼科技製作，以「光電」為媒材，浮空紗為介質創造出沉浸式互動投影藝術，使用數位科技模擬製造出夢境風旋，引領民眾緩緩地跟著風聲引導走入沉浸式空間。

陽明交通大學藝術團隊創作「卷卷林」配合中央公園與隆恩圳周邊特有的童話燈具與遊具，打造出奇幻感的曲線森林，光線自半透的彎板間露出，讓民眾來往穿梭其中遊歷。本件作品未來也規畫長久留置在中央公園內，成為與親子為伴的公共藝術。

三民公園作品「未來拓撲」由清華大學藝術團隊結合立體雕塑、動力機械、互動程式等元素，創造光之森林，呈現自然的風雨、晨曦與落日的靈動。

張馨之說，各展區現場皆採實聯制、量測體溫及提供酒精消毒，並安排工作人員宣導參觀民眾全程戴口罩，保持戶外1公尺以上社交距離。風Livehouse室內沉浸體驗式作品「風起夢境」另採獨立出入口與參觀人數總量管制，且為分散排隊人潮，採網路預約優先參觀制（每日8場次），依展演場館容留人數防疫指引，每場次限190名額，建議民眾上網先行預約。 2021新竹光臨藝術節「科技未來」燈區在風livehouse將展出「 千川百魚」光影裝置藝術。圖／新竹市政府提供 2021新竹光臨藝術節「科技未來」燈區在東大路橋有「螢光呼吸」光影裝置藝術。圖／新竹市政府提供 2021新竹光臨藝術節「科技未來」燈區在新竹公園大門外有「織築」光影裝置藝術。圖／新竹市政府提供

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