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5歲畫火車9歲得法漫畫獎 11歲鐵道男孩蕭辰洋開漫畫展

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
蕭辰洋以鐵博籌備處典藏車輛R24號柴電機車為主題的全新創作。圖／國家鐵道博物館籌備處提供
蕭辰洋以鐵博籌備處典藏車輛R24號柴電機車為主題的全新創作。圖／國家鐵道博物館籌備處提供

5歲提筆畫鐵道、9歲憑繪本「My old transportation time(我的老交通工具時光)」拿下法國漫畫獎，今年才11歲的蕭辰洋，在鐵道界已是一個傳奇。國家鐵道博物館籌備處昨起舉辦「蕭辰洋藝術創作線上特展」，希望透過蕭辰洋畫作中豐富的想像力及童趣筆觸，增加民眾對鐵道的好奇心，進而認識多元鐵道文化。

蕭辰洋小名洋洋，是個喜歡搭乘大眾運輸、觀察老建築及車站的11歲小男孩，在他9歲時，以一本集結大眾交通工具和台灣歷史建築的繪本「My old transportation time」，拿下法國巴黎另類漫畫節兒童小誌不分齡組首獎，創了台灣首例。

才華洋溢的小男孩，在3歲時曾被評估為發展遲緩；5歲以前，還因為肌肉力量不足無法握筆而無法順利畫畫，在家人的陪伴與支持下，發現他對繪畫的興趣，同時也因為接觸到鐵道世界進而成為小小鐵道迷，從幼稚園大班開始，創作出許多以鐵道與交通工具為主題的繪畫作品。

為了讓更多民眾一窺蕭辰洋充滿想像力的畫作，國家鐵道博物館籌備處特別舉辦「蕭辰洋藝術創作線上特展」，在官方網站「線上展覽」專區，展示蕭辰洋的68張畫作及8張明信片創作圖集。

在「爸爸、媽媽、鐵道、車站還有我」主題系列畫作中，可以看到他和家人旅行時搭乘各式鐵道車輛留下的美好回憶，以及他對支線鐵道、古蹟建築的熱愛；在「車站主題創作」中的玉里車站畫作裡，則可以看到被稱作「白鐵仔」的光華號列車退役前在花東線運行的景象。此外還有他來到國家鐵道博物館籌備處參觀後，以鐵博籌備處修復典藏的「R24號柴電機車」為題創作的畫作。民眾可以透過這次線上特展看到蕭辰洋不受限於技法構圖等框架，體驗鐵道男孩的想像世界。

●蕭辰洋藝術創作線上特展： https://www.nrm.gov.tw/onlineexhibitionsublist?uid=187&pid=32

鐵道男孩蕭辰洋。圖／國家鐵道博物館籌備處提供
鐵道男孩蕭辰洋。圖／國家鐵道博物館籌備處提供
蕭辰洋描繪被稱作「白鐵仔」的光華號列車退役前在花東線運行的景象。圖／國家鐵道博物館籌備處提供
蕭辰洋描繪被稱作「白鐵仔」的光華號列車退役前在花東線運行的景象。圖／國家鐵道博物館籌備處提供
蕭辰洋小學一年級時所創作的作品，以想像與真實交疊的創作手法，詮釋其獨特的視角。圖／國家鐵道博物館籌備處提供
蕭辰洋小學一年級時所創作的作品，以想像與真實交疊的創作手法，詮釋其獨特的視角。圖／國家鐵道博物館籌備處提供

鐵道迷 歷史建築 博物館

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