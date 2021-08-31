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Top banana 是什麼意思？ 5個跟「香蕉」有關的英文片語一次學會！

聯合新聞網 / 希平方

英文中有很多跟蔬菜、水果相關的有趣片語，常常看字面完全猜不出意思呢！像是這個詞 top banana，字面上是「頂尖的香蕉」？！難道是什麼全世界最好吃的香蕉嗎？快跟著我們，一起來認識五個跟「香蕉」有關的片語吧！

top banana

首先我們就先來介紹剛剛有提過的 top banana，top 當形容詞有「頂尖的、最重要的」的意思，但這片語其實不是在講什麼最棒的香蕉，而是代表「一個群體或組織中最重要的人物」，我們來看個例子吧：

John is the top banana in the organization; he makes all the decisions.（John 是這個組織中最重要的人物；他會下所有的決定。）

second banana

那介紹完了 top banana，絕對不能漏掉這個片語 second banana，你可能會想問說，該不會是「第二重要的人」吧？沒錯！！就是這麼直白呀！只要知道了 top banana 的意思，一定就不會忘記 second banana 就是在形容「群體中第二重要的角色、輔助的次要角色」，我們來看個例子：

I've been a second banana in the company for so long! I’m sick of it!（我一直在公司當輔助的次要角色！我受夠了！）

go bananas

接下來這個片語大家可能有聽過，不過要小小注意，片語中的 banana 有加 s 喔！bananas 其實是形容詞「瘋的、情緒激動的、勃然大怒的」，所以整個 go bananas 可以指「情緒異常激動、抓狂、發瘋」，例如：

The crowd went bananas when they saw the superstar in the MRT station.（看到那個超級巨星出現在捷運站裡，群眾簡直瘋了。）

If you tell Jerry that you’re breaking up with him, he’ll go bananas.（如果你跟 Jerry 說你要跟他分手，他一定會抓狂。）

drive someone bananas

這個片語也是用到形容詞 bananas，所以如果說 drive someone bananas 就是「惹怒、逼瘋某人」的意思囉！比如說：

The construction sounds that occur every morning are driving me bananas!（每天早上都出現的施工噪音已經快把我逼瘋了！）

banana-head

最後來教大家一個罵人（？）的片語，如果有別人說你是 banana-head，其實跟香蕉什麼的完全沒關係，是在罵你是「傻子、蠢蛋」喔！

Look at that banana-head! He wore socks with flip flops.（你看那個蠢蛋！他穿襪子搭配夾腳拖耶。）

看了五個跟香蕉有關的片語之後，是不是覺得很有趣呢？記得隨時回來希平方，鎖定更多有趣又實用的專欄喔！我們下次見啦！

延伸閱讀

1.「趣味食物片語」- Interesting Phrases: Food

2. 唉呀！食物『壞掉、腐敗』英文怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

香蕉 希平方 捷運

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