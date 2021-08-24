【流行英文】trippin'、cappin' 是什麼意思？ 「唬爛、跟風仔」等超實用流行語特輯

最近小編在逛 Twitter 時，看到了好多不認識的字，一查之下才發現，很多話根本就是平常在講的，像是：

聽你在「唬爛」！

她又在「發病」了！

你們這些「跟風仔」～

你看起來很「可疑」喔。

某某某真是「男 / 女大十八變」！

以上這些句子中的引號部分，你知道英文怎麼說嗎？別著急，往下滑就知道啦！

trippin'

當你身邊有人在發神經、發瘋時，你就可以用 trippin' 這個字形容對方。比如你哥正在亂發脾氣或做出奇怪的舉動，你就可以跟別人這麼說：

My brother is trippin' again. Just ignore him.（我哥又在發病了。別理他。）

或是你懷疑自己出現幻覺時，可以這樣表達：

Am I trippin' or is there a man flying in the sky?（是我瘋了還是有一個男的在空中飛？）

sus

大家還記得前一陣子超紅的遊戲《Among Us》嗎？這個遊戲就是要揪出冒牌者（imposter），那如果有人行跡詭異，就會被別人說：You sus.（你看起來很可疑。）或是 You kinda sus, bro.（老兄，你有點可疑喔。）

其中，sus 就是 suspicious「可疑的」或是 suspect「嫌疑犯」的縮寫唷！比如說你看到有人鬼鬼祟祟的躲在牆邊，就會有這樣的對話：

A: What are you doing here?（你在這裡幹嘛？）

B: Nothing.（沒有啊。）

A: Then why do you look sus?（那你幹嘛一副可疑的樣子？）

glow up

Glow 是動詞「發光發熱」的意思，和 grow up 合併後，glow up 就是指一個人變得超正 / 帥 / 美，和以前判若兩人～很常可以在社群網站上看到這個標籤：#GlowUp challenge，然後附上幾年前和現在的照片唷。來看個例句：

Amelia really glowed up! She is so hot now.（Amelia 真的變很美欸！她現在好正。）

sheeple

大家有聽過「羊群效應」嗎？據說羊咩咩在行動時，會無腦跟隨前面的羊。所以如果我們要說「跟風的人」，英文中就是用 sheeple 這個字，由 sheep 和 people 合起來，很直觀吧！我們來看個情境：

A: That restaurant seems to be good! Lots of people are getting in line.（那家餐廳看起來很讚欸！好多人在排隊。）

B: Not sure. Maybe they are just sheeple.（不一定吧。搞不好他們只是跟風仔。）

cappin'

最後這個字也很好用唷。如果你說某人是在 cappin’，就代表你覺得對方是在「騙人、唬爛的」。例如：

A: Kat said she bought a new helicopter on her own! She is really good!（Kat 說她靠自己的力量買了一台直升機欸！她真的好厲害！）

B: Nah, she's cappin'. That’s a gift her really rich dad bought her.（才不是，她在唬爛啦。那是她超有錢的老爸送給她的禮物。）

以上這五個字是不是既生動又有趣呢？大家抓住時機就可以盡量練習用看看唷～

延伸閱讀

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【更多學英文資源，詳見《希平方》】

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