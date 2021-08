【流行英文】trippin'、cappin' 是什麼意思？ 「唬爛、跟風仔」等超實用流行語特輯

最近小編在逛 Twitter 時,看到了好多不認識的字,一查之下才發現,很多話根本就是平常在講的,像是:

聽你在「唬爛」!

她又在「發病」了!

你們這些「跟風仔」~

你看起來很「可疑」喔。

某某某真是「男 / 女大十八變」!

以上這些句子中的引號部分,你知道英文怎麼說嗎?別著急,往下滑就知道啦!

trippin'

當你身邊有人在發神經、發瘋時,你就可以用 trippin' 這個字形容對方。比如你哥正在亂發脾氣或做出奇怪的舉動,你就可以跟別人這麼說:

My brother is trippin' again. Just ignore him.(我哥又在發病了。別理他。)

或是你懷疑自己出現幻覺時,可以這樣表達:

Am I trippin' or is there a man flying in the sky?(是我瘋了還是有一個男的在空中飛?)

sus

大家還記得前一陣子超紅的遊戲《Among Us》嗎?這個遊戲就是要揪出冒牌者(imposter),那如果有人行跡詭異,就會被別人說:You sus.(你看起來很可疑。)或是 You kinda sus, bro.(老兄,你有點可疑喔。)

其中,sus 就是 suspicious「可疑的」或是 suspect「嫌疑犯」的縮寫唷!比如說你看到有人鬼鬼祟祟的躲在牆邊,就會有這樣的對話:

A: What are you doing here?(你在這裡幹嘛?)

B: Nothing.(沒有啊。)

A: Then why do you look sus?(那你幹嘛一副可疑的樣子?)

glow up

Glow 是動詞「發光發熱」的意思,和 grow up 合併後,glow up 就是指一個人變得超正 / 帥 / 美,和以前判若兩人~很常可以在社群網站上看到這個標籤:#GlowUp challenge,然後附上幾年前和現在的照片唷。來看個例句:

Amelia really glowed up! She is so hot now.(Amelia 真的變很美欸!她現在好正。)

sheeple

大家有聽過「羊群效應」嗎?據說羊咩咩在行動時,會無腦跟隨前面的羊。所以如果我們要說「跟風的人」,英文中就是用 sheeple 這個字,由 sheep 和 people 合起來,很直觀吧!我們來看個情境:

A: That restaurant seems to be good! Lots of people are getting in line.(那家餐廳看起來很讚欸!好多人在排隊。)

B: Not sure. Maybe they are just sheeple.(不一定吧。搞不好他們只是跟風仔。)

cappin'

最後這個字也很好用唷。如果你說某人是在 cappin’,就代表你覺得對方是在「騙人、唬爛的」。例如:

A: Kat said she bought a new helicopter on her own! She is really good!(Kat 說她靠自己的力量買了一台直升機欸!她真的好厲害!)

B: Nah, she's cappin'. That’s a gift her really rich dad bought her.(才不是,她在唬爛啦。那是她超有錢的老爸送給她的禮物。)

以上這五個字是不是既生動又有趣呢?大家抓住時機就可以盡量練習用看看唷~

