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串連20座美術館 「宅家藝起來」打造兒童線上美術館

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「支援前線-宅家藝起來」平台首頁。圖／北師美術館提供
「支援前線-宅家藝起來」平台首頁。圖／北師美術館提供

疫情警戒下，家長如何陪孩子度過漫長暑假？「支援前線-宅家藝起來」 （https://stayingathometw.com/）是一個串聯國內大小博物館/美術館的平台，免費提供各館專為3-12歲的兒童開發的相關線上資源。網站已於7月5日正式上架，伴隨親子度過暑假居家學習的時光。

隨著第三級防疫警戒接連延長，孩子在家的時間變多，家長陪伴與教育的責任加重，博物館/美術館也想在這個時間點以不同的形式和孩子、家長保持互動。因應疫情期間閉館的限制，館方將展覽、典藏等相關素材調整成親子共學或是兒童自學的線上資源，讓不能到館的觀眾也可以在家接受創意挑戰，啓動五感體驗。

目前平台在文化部的支持下，已串聯國立台灣文學館、國立台灣博物館、國立歷史博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣美術館、國立海洋科技博物館、台北市立美術館、高雄市立美術館、台南市美術館、國立台北教育大學北師美術館、順益博物館、新北市坪林茶業博物館、新北市立黃金博物館……等近20個博物館/美術館。線上資源包括文物、動植物變身的著色畫、書法臨摹帖、線上說故事、茶文化影片、Podcast等。

●支援前線-宅家藝起來網站：https://stayingathometw.com/

國立台灣文學館趣味台文兒童文學繪本。圖／台文館提供
國立台灣文學館趣味台文兒童文學繪本。圖／台文館提供

黃金博物館 美術館

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