影／翻來翻去就是睡不著？ 來看看失眠的成因

開始在家上班後,失眠的比率是不是反而增加了呢?如果你有這樣的煩惱,不如來看看這部影片,了解自己睡不著覺的根本原因吧!

大家看完影片後,有沒有掌握到自己失眠的主因了呢?那麼今天我們就要來談談怎麼用英文來表達「失眠」、「睡不著」、「睡眠不足」等狀況。小提醒,這些字在大考中很常出現,也很適合用在作文中唷~趕快來學學吧!

insomnia

首先要介紹正式的名稱。insomnia 為名詞「失眠、失眠症」。要注意這個字的拼法,中間的 m 和 n 缺一不可唷!來看例句:

Sleeping pills can help with insomnia, but be careful because they can be addictive.(安眠藥是能幫忙解決失眠問題,但要小心,因為可能會成癮。)

那麼這個字很常跟 suffer from「受苦、受折磨」搭配使用。suffer from insomnia 就是「失眠、患有失眠症」的意思。例如:

Harry has suffered from insomnia for months. That’s why he has dark circles under his eyes.(Harry 已經失眠好幾個月了。這就是為什麼他眼底有黑眼圈。)

而 insomniac 則是指「失眠者、失眠的人」,例如:

Counting sheep is a means of putting an insomniac to sleep.(數羊是一個讓失眠者入睡的方法。)

sleepless

我們都知道 -less 是否定字根,那跟 sleep 合在一起之後,sleepless 就是形容詞「睡不著的、無法入睡的」,很好理解吧!來看例句:

I had several sleepless nights at the hotel because their mattress was too soft.(我在那間旅館失眠了好幾個晚上,因為他們的床墊太軟了。)

not sleep a wink

Wink 是指「眨眼」,所以 not sleep a wink 這個片語就表示「完全沒闔眼、睡不著覺」的意思喔。例如:

Today is Cathy’s big day. She couldn’t sleep a wink last night.(今天是 Cathy 的大喜之日。她昨晚完全睡不著。)

The new parents didn’t sleep a wink the last few days, taking care of their baby 24/7.(那對新手爸媽過去幾天都沒闔眼,全天候照顧他們的嬰兒。)

be up all night

接下來這個片語也很實用。up 在這裡是「醒著」的意思,be up all night 就表示「整晚都醒著、沒睡」。例如:

Tina was up all night, thinking about the possibility of making up with her ex-boyfriend.(Tina 整晚沒睡,想著跟前男友復合的可能性。)

另外,如果想表達「某人事物害你整晚都沒睡」,就可以說 someone / something keep you up all night。比如半夜一直有噪音時,你就可以說:

My neighbor’s car alarm went off several times, which kept me up all night.(我鄰居的汽車防盜鈴響了好幾遍,害我整晚都睡不著覺。)

sleep deprivation

那麼失眠就一定會導致睡眠不足。deprivation 是指「缺少、剝奪」,所以 sleep deprivation 就可以用來表達「睡眠不足」的概念唷。例如:

Sleep deprivation may slow you down at work.(睡眠不足可能會讓你的工作效率降低。)

今天總共教大家 5 個跟睡不著有關的單字片語,大家都有學起來了嗎?下次不妨也試著用用看吧!

