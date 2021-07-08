影／翻來翻去就是睡不著？ 來看看失眠的成因

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開始在家上班後，失眠的比率是不是反而增加了呢？如果你有這樣的煩惱，不如來看看這部影片，了解自己睡不著覺的根本原因吧！

大家看完影片後，有沒有掌握到自己失眠的主因了呢？那麼今天我們就要來談談怎麼用英文來表達「失眠」、「睡不著」、「睡眠不足」等狀況。小提醒，這些字在大考中很常出現，也很適合用在作文中唷～趕快來學學吧！

insomnia

首先要介紹正式的名稱。insomnia 為名詞「失眠、失眠症」。要注意這個字的拼法，中間的 m 和 n 缺一不可唷！來看例句：

Sleeping pills can help with insomnia, but be careful because they can be addictive.（安眠藥是能幫忙解決失眠問題，但要小心，因為可能會成癮。）

那麼這個字很常跟 suffer from「受苦、受折磨」搭配使用。suffer from insomnia 就是「失眠、患有失眠症」的意思。例如：

Harry has suffered from insomnia for months. That’s why he has dark circles under his eyes.（Harry 已經失眠好幾個月了。這就是為什麼他眼底有黑眼圈。）

而 insomniac 則是指「失眠者、失眠的人」，例如：

Counting sheep is a means of putting an insomniac to sleep.（數羊是一個讓失眠者入睡的方法。）

sleepless

我們都知道 -less 是否定字根，那跟 sleep 合在一起之後，sleepless 就是形容詞「睡不著的、無法入睡的」，很好理解吧！來看例句：

I had several sleepless nights at the hotel because their mattress was too soft.（我在那間旅館失眠了好幾個晚上，因為他們的床墊太軟了。）

not sleep a wink

Wink 是指「眨眼」，所以 not sleep a wink 這個片語就表示「完全沒闔眼、睡不著覺」的意思喔。例如：

Today is Cathy’s big day. She couldn’t sleep a wink last night.（今天是 Cathy 的大喜之日。她昨晚完全睡不著。）

The new parents didn’t sleep a wink the last few days, taking care of their baby 24/7.（那對新手爸媽過去幾天都沒闔眼，全天候照顧他們的嬰兒。）

be up all night

接下來這個片語也很實用。up 在這裡是「醒著」的意思，be up all night 就表示「整晚都醒著、沒睡」。例如：

Tina was up all night, thinking about the possibility of making up with her ex-boyfriend.（Tina 整晚沒睡，想著跟前男友復合的可能性。）

另外，如果想表達「某人事物害你整晚都沒睡」，就可以說 someone / something keep you up all night。比如半夜一直有噪音時，你就可以說：

My neighbor’s car alarm went off several times, which kept me up all night.（我鄰居的汽車防盜鈴響了好幾遍，害我整晚都睡不著覺。）

sleep deprivation

那麼失眠就一定會導致睡眠不足。deprivation 是指「缺少、剝奪」，所以 sleep deprivation 就可以用來表達「睡眠不足」的概念唷。例如：

Sleep deprivation may slow you down at work.（睡眠不足可能會讓你的工作效率降低。）

今天總共教大家 5 個跟睡不著有關的單字片語，大家都有學起來了嗎？下次不妨也試著用用看吧！

延伸閱讀

1. 6 個睡覺有關的英文用語！「夜貓子、美容覺」英文怎麼說？

2. 【日常英文】『睡過頭、失眠』的英文該怎麼說？

3. 寢具英文大集合！『棉被』、『枕頭套』英文怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

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