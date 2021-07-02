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南台科大師生研究奈米光電材料 登上美國頂尖期刊封面

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大化材系黃常寧、吳峻誠師生研究團隊以奈米光電材料研究成果，登上美國頂尖期刊封面。圖／黃常寧提供
南台科大化材系黃常寧、吳峻誠師生研究團隊以奈米光電材料研究成果，登上美國頂尖期刊封面。圖／黃常寧提供

台科大化材系黃常寧老師研究團隊，以高能量Nd-YAG雷射剝蝕凝聚合成「含磷與矽複合奈米顆粒具特殊一維超晶格微結構與光學性質」、發現當中的「特殊晶向關係」。研究成果發表在美國化學協會(American Chemical Society)晶體學頂尖期刊Crystal Growth & Design，並獲選為2021年6月份期刊封面，肯定此研究成果在該領域「具有突破性的發現」。

黃常寧表示，相關的研究成果未來有機會改善提升LED照明材料，因使用合成物夕磷酸鈣，與人骨相容、對人體無害，可應用在醫療顯影，偵測腫瘤應用及光觸媒殺病毒、生物醫學光電領域應用。

他說，這項技術是藉由摻雜不同的原子於奈米材料內可以增進材料的性能，並可以調控材料在電子、光學、傳輸與磁性等特性。因此在合成奈米材料的過程中如何改進對摻雜原子的控制、優化濃度，觀察研究摻雜後出現的現象，進一步實際應用，是挑戰性的任務。

黃常寧與研究生團隊獲得科技部與校方支持，建立高能量脈衝雷射剝蝕系統，研究在雷射撞擊材料製程中，因產生急熱急冷極端條件所合成奈米材料微結構與其光學性質應用。

黃常寧表示，特別感謝南台提供優質之教學與研究環境，感謝校長盧燈茂與學校多年獲高教深耕計畫補助，貴重儀器中心有國內首屈一指的X光繞射儀、掃描式電子顯微鏡與穿透式電子顯微鏡等設備，使研究團隊能在競爭激烈的領域有突破性發現。

盧燈茂表示，研究共同作者化材系吳峻誠同學大學和研究所均就讀南台，是學校培育的優秀人才，證明南台學生在科技、創新與產業應用技術上，都有能與國際間競爭者並駕齊驅、一較長短的能力。

南台科大化材系黃常寧、吳峻誠師生研究團隊以奈米光電材料研究成果，登上美國頂尖期刊封面。圖／黃常寧提供
南台科大化材系黃常寧、吳峻誠師生研究團隊以奈米光電材料研究成果，登上美國頂尖期刊封面。圖／黃常寧提供

奈米 高教深耕計畫 台科大

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