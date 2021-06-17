從經典古籍神獸找靈感 大葉學生獲日本設計網站金賞

大葉大學多媒體數位內容學位學程大二生馬義程，從古籍山海經汲取靈感，把九頭鳳改造為搶救王朝的守護神「伊佛利特」，意象設計獲得日本設計網站「ART street」舉辦的「怪物-怪獸」主題插畫比賽，獲評金賞及獎金5萬日幣（折合新台幣1萬2589元）。

大葉多媒體數位內容學程專任教師黃懷德老師指出，大葉三年級學生余宥蓁以插畫「俯視佳節的喜悅」，得到日本設計網站「ART street」金賞，今年3月「怪物-怪獸」主題插畫競賽，參賽資格不限國家、不分年齡，總計高達3875件作品參加，馬義程的作品「王朝守護神伊佛利特」，不論是角色設計還是場景都很細膩，整體構圖也很不錯，光影營造出的氛圍更是受到評審青睞的原因。

馬義程表示，「王朝守護神伊佛利特」最初靈感發想來自古籍「山海經」，書中有一隻叫做九頭鳳的怪獸，他按照原創畫九顆鷹頭，後來和黃懷德老師討論，老師建議他不一定要畫出九顆頭，可以用象徵性手法表現，他改畫成1顆鷹頭，其它8顆分別畫在盔甲和坐騎上。

馬義程說，黃懷德老師不只是教他電腦繪圖技巧，也鼓勵他建立繪畫風格，所以一開始在塊面上色，運用單一顏色塗滿造型，接著用幾何圖形堆疊，在堆疊過程中自由發想，讓創意不斷延伸出去，他也進一步思考這次圖畫的風格，仔細研究許多圖片資料的細部造型後才完成作品。

作品完成後，馬義程跟室友討論作品名稱，室友提出伊斯蘭教、從火產生的精靈「伊佛利特」，他很喜歡這種概念，加上作品背景是斷壁殘垣，整個畫面就像一名帝國將軍試圖力挽狂瀾，拯救即將顛覆的王國，因此作品取名為「王朝守護神伊佛利特」。

馬義程表示，已經很久沒有參加比賽的他在老師鼓勵下，才鼓起勇氣參加「ART street」的「怪物-怪獸」主題插畫比賽，沒想到能獲得金賞，他既意外又開心。 大葉大學多媒體數位內容學位學程大二生馬義程創作「王朝守護神伊佛利特」。圖／大葉大學提供 大葉大學多媒體數位內容學位學程大二生馬義程的得獎作品「王朝守護神伊佛利特」。圖／大葉大學提供

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