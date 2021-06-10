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影／除了WFH還有WFB 讓專家教全身痠痛的上班族和「辦公室疼痛」說 bye bye！

聯合新聞網 / 希平方

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最近很多人都居家辦公，剛開始很快樂，但過了一兩週就出現腰痠背痛的症頭…要怎麼改善這樣的情形呢？一起來聽聽人體工學專家（ergonomist）怎麼說！

原來小編平常的辦公姿勢都是錯誤的…難怪總是這裡痛那裡不舒服。但在家辦公就是很自由啊，坐沒坐相也是很合理的（？）於是今天小編就整理了幾個不良姿勢的英文，來看看你中了幾個吧！

slouch

這個應該是無法避免的吧！slouch 是動詞「無精打采、彎腰駝背」，不管是站著或是坐著都適用喔。比如說爸媽一定很常跟你這樣說：

Stop slouching. Straighten your back and chin up!（別彎腰駝背了。腰桿打直，振作起來！）

或是課上沒幾分鐘，學生就開始…

During the class, some students started to slouch over their desks, phubbing or napping.（上課途中，幾位學生開始趴在桌上，有的滑手機，有的打瞌睡。）

sprawl

而 sprawl 則是指「四肢癱軟、懶散地坐或臥」。講白一點，就是坐沒坐相、半躺半臥。比如在家工作時可能會發生這樣的糗事：

Diana forgot to turn off her webcam and was seen sprawled on the floor during the meeting.（Diana 忘記關掉視訊鏡頭，在開會時被看見癱在地板上。）

那如果搭配介係詞 out，sprawl out 則可以強調大字形的這種躺姿。例如：

I like to sprawl out on the couch and play video games all day long. That’s as good as it gets.（我喜歡躺大字形在沙發上，玩一整天電動。沒有比那更爽的事了。）

而片語 send someone sprawling 則表示「把某人撞得四腳朝天」。例如：

A big mean dog rushed out from the alley and sent me sprawling.（一隻兇猛的大狗從巷子衝出來，把我撞得四腳朝天。）

cradle a phone to your shoulder

邊上班邊聊天最快樂了！cradle 在這裡可不是搖籃的意思，而是當作動詞「支撐、托住（某物）」。所以 cradle a phone to your shoulder 就表示「把話筒撐在肩膀上」的這個動作。來看個例子：

Many customer service staff tend to cradle a phone to their shoulders, which leads to stiff necks and back strain.（許多客服人員很常把電話夾在肩膀上，這會造成脖子僵硬和背部拉傷。）

WFB

最後小編想介紹一個很潮的 hashtag。其實去年疫情時，我們就學過 work from home（WFH） 居家辦公這個片語了。但是很多人其實家裡塞不下辦公桌，所以就衍伸出 work from bed 這個概念，顧名思義，就是在床上辦公的意思啦。例如：

My room is a little bit cramped, so I probably need to work from bed.（我的房間有點擠，所以我可能要在床上工作。）

Working from bed is awesome! Now every day is a duvet day.（在床上工作超讚！現在每天都能裹著棉被在床上耍廢。）

那麼要注意，work from bed 是個比較新的概念，在正式寫作中，要記得在 bed 前面加上所有格，才不會被挑毛病唷。比如說 work from my bed。

註：duvet 是指羽絨被，國外有所謂的 duvet day 減壓工作日。當員工沒心情工作時，就可以請這種「合法」的偷懶假喔 XD

你覺得哪種不良姿勢最放鬆呢？來留言跟我們分享一下吧！

延伸閱讀

1.「在家工作的話，會發生什麼事情呢？」- The Whole Working-From-Home Thing — Apple

2. 收藏 「全身痠痛的上班族們，照過來！」- If You Sit at an Office, You Should Watch This Video

3.【生活英文】你也有這些壞習慣嗎？趕快戒一戒！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

在家工作 疫情

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