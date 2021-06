影／《六人行：當我們又在一起》 演員們終於又齊聚一堂！

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

睽違十七年,經典影集《六人行》的演員們終於又齊聚一堂了,快來看看預告片吧!

相隔那麼多年沒有團聚,想必他們六個人一定感觸良多吧!各位有沒有和很久不見的朋友相見的類似經驗呢?對你來說是尷尬還是感動呢?今天希小編就要教教大家遇到這種情況要如何用英文交談,讓你瞬間化解尷尬!

和朋友好久不見該說什麼?

如果你很久沒見到對方,我們可以用和中文類似的萬年金句問候對方:

Long time no see!(好久不見!)

也可以用以下這些句子來強調很久沒見到對方喔:

I haven’t seen you in ages / for so long!(我好久沒看到你了!)

How long has it been since I last saw you?(我上次看到你是什麼時候?)

When was the last time we saw each other?(我們上次是什麼時候看到對方?)

關心好久不見的朋友

如果想要關心一下對方的話,就可以簡單地說:

How’ve you been?(你過得如何啊?)

What have you been up to?(你最近在做什麼啊?)

聊聊工作

不知道聊什麼時,聊工作就對了,我們可以問問對方的工作情況:

What are you doing?(你在做什麼工作?)

Where do you work?(你在哪工作?)

Are you still working at ______? (你還在______工作嗎?)

聊聊家人、朋友

那麼多年沒見,對方的家庭、感情生活或彼此共同的朋友應該會有一些變化,可以這樣詢問對方:

Are you married?(你結婚了嗎?)

How’s your family?(你家人如何啊?)

Are you still single or in a relationship?(你還是單身嗎?還是有對象了?)

Have you seen ______ recently? What’s he / she up to?(你最近有看到______嗎?他 / 她最近還好嗎?)

Can you believe that ______ just got married? Unbelievable, right?(你相信______最近竟然結婚了嗎?太誇張了,對吧?)

想要保持聯繫

現在社群網站相當便利,想要和對方保持聯繫的話可以說:

Message me on Facebook, anytime!(用臉書傳訊息給我,隨時都可以!)

Do you have my LINE ID? Let’s keep in touch!(你有我的 LINE 嗎?我們保持聯繫吧!)

Here is my email address. Send me an email when you want to meet up!(這是我的 email。你想要見面時就寄封信給我!)

那我們也可以和對方提議下次再見面或進行一些活動:

Let’s get coffee together sometime.(我們找個時間喝杯咖啡吧。)

We should go out for a drink sometime soon.(我們應該要趕快找個時間去喝一杯。)

Come to visit my family and our cats!(來拜訪我的家人和我們的貓!)

和很久不見的朋友道別

最後,和許久不見的朋友道別時,我們可以這樣說:

It was so nice to see you again!(能再見到你真的太好了!)

I’m so glad that you’re doing well!(我很開心你過得很好!)

I hope to see you again soon!(我希望能盡快再見到你!)

Don’t be a stranger! Call me whenever you like.(保持聯絡!隨時打給我喔。)

※ Don’t be a stranger 這句話常用在道別,字面上是「別當個陌生人」,意思也就是要對方常常保持聯絡,沒事就見個面。

大家都學起來了嗎?以後遇到很久沒見的朋友就不怕沒話聊囉!如果想加強自己的聊天力的話,也可以試試看我們 生活、旅遊會話 的課程喔,搭配真人錄音、重複跟讀和五次複習,你也能成為英文聊天大師!

