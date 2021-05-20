東京麴町國中沒有作業和專任導師、廢除段考 家長擠破頭想送孩子就讀

在學校學習，在補習班學習，寫作業。成人社會熱中高喊「勞動改革」，但是現在孩子的世界的勞動現況卻十分苛刻。

麴町中學廢除了作業，最先，我們是從暑假作業歸零開始做起，第四年開始，全面廢除了每天的作業。

老師和家長中當然有人無法接受、表示反抗。但是我以堅定的信心，不厭其煩的一再說明，然後付諸實現。

這個政策並不是只為了減輕孩子的負擔，讓他們不用為大量的課業忙昏頭。

所謂的作業，學校的這種約定俗成的習慣，太過固定為「被動式學習」。而且，作業剝奪了孩子們自律學習的意願。這怎麼說呢？

到底一開始，我們為什麼要讓孩子寫作業？

請想一想它的目的。

目的無非是「提高孩子們的學習實力」。但是，實際的作業很難說能達到這個目的。

舉例來說，漢字填空的作業，老師出的習題是：「考試寫錯的話，每一個字罰寫二十遍交上來」，於是孩子們寫二十個「變」，抄二十個「做」，「真希望早點寫完」，這種無窮無盡的寫作業經驗，大家小時候應該都有過。

漢字填空原先的目的，是記憶漢字，如果寫作業能夠因此記住也就算了，但是現下的實情是孩子們停止思考，充滿了被強迫感。

根本上，已經認識這個漢字的孩子和寫兩三次就記得的孩子，沒有必要寫幾十遍。然而，我們卻將原本只不過是手段的「寫作業」當成了「目的」。

圖／聯經出版提供

其中還有目的混沌不明的作業。

我讀小學的時候最討厭的一堂課是作文，因為我不太懂，作文究竟是寫給誰看。最後，我把老師當成對象，寫下暑假的回憶，以「很快樂」收尾。對於讀寫都不擅長的我來說，寫作文無異是「拷問」。

由於自己有過這種慘痛的經驗，所以在麴町中學，完全沒有讀書心得之類的習題。當然，有些孩子喜歡寫文章，所以，我們會給予這些孩子揮灑實力的空間，在這樣的目的下出作文作業給想寫的孩子寫。不過我們不強迫全校學生寫作文。

「臨時抱佛腳」的話，段考沒有意義

那麼，如何讓孩子學會學習模式呢？提示是麴町中學執行的「廢止段考」。很多人聽到這個政策都十分吃驚，但是麴町中學不但沒有作業，也沒有期末考，全部廢除。

相對的，我們每年實施四～七次「實力測驗」（其中三次為可以與全國、全首都比較的標準測驗）、每個單元結束時實施「單元測驗」，還有範圍比單元測驗小的「小測驗」等三種（三階層）測驗。

三種測驗中，只有單元測驗列入成績，由於每個單元的跨距短，一次學習的分量沒那麼多，而且，學生知道它會列入成績，所以大家都會專心用功。

這個單元測驗的分數如果不符期待，學生可以自主申請再挑戰。這個再挑戰制度，正是每個孩子養成學習模式的關鍵。

接受一次測驗，孩子就明瞭自己不懂的問題在哪裡，若用成人的表現方式，就是問題的「可視化」。

而且，申請再挑戰的話，將不採納第一次測驗的分數，而是以再挑戰的最後測驗分數作為成績。如果是「一試決勝負」的考試，孩子們雖會因為分數而憂喜參半，但是卻不太有心仔細重新檢查答案結果。但是，如果有雪恥的機會又會如何？孩子已經了解了問題所在，便會憑著自己的意志，努力去把問題搞懂，並且開始做各種嘗試「怎麼樣才能搞懂它」。

重新學習的話，第二次測驗的分數一定會進步。

這裡有個重要的重點，重考後分數進步的孩子會得到「40分變成60分」的成功體驗。如果是「一試決勝負」的考試，意識會傾向「跟別人比分數」，所以即使實力進步了，很多孩子還是無法開心得起來。如果是跟自己比較，就能真正為自己高興。

僅僅引進「可以再挑戰的單元測驗」，就能引發孩子的學習意願，不過麴町中學還在課堂上實施「小測驗」。

小測驗的定位是單元測驗的熱身練習。

總之，「小測驗能過關的話，單元測驗就安全了，而且也不列入成績，再加上是自己計分，不會給老師造成負擔」。

以這樣的結構，提高孩子整體的成績並不困難，只要提高小測驗出題的層級就行了。雖說不列入成績，但是在小測驗如果有答不出的問題，孩子會產生危機意識：「如果這題一直陷在不懂的狀態，單元測驗就慘了。」

於是，孩子們就會自主性的開始解決難題的循環，想辦法把不懂的問題搞懂。

小測驗的結果帶動小循環。

到了單元測驗的再挑戰，帶動中規模的循環。

一再重複的經驗後，孩子們就會了解「原來念書是這麼一回事」。

而且，到了學期結束時，會出現表示「這個分數我可以接受，不想再挑戰了」的學生。換句話說，在學生自己的心裡，考試從「被迫用功」，轉變為「屬於自己要解決的問題」，不能推到別人頭上。

每個人學會念書的模式後，接受一年四～七次的實力測驗，即使結果不符合期待，也養成了自主學習循環的習慣。正因為有這樣的考試結構與設定，才能達成廢止作業的要求。

看到這裡，也許有人產生了疑問：為什麼實力測驗不列入成績呢？那是因為實力測驗的目的不在於此。

麴町中學考試的目的，是掌握「孩子們懂了什麼、不懂什麼」，然後採取行動把不懂的問題搞懂。找出適合自己的行動……這一連串的動作就是「學習方式」。

如果這裡將實力測驗列入成績，孩子們就必須大範圍的複習，很可能一開始就放棄，一連串的學習循環也會破壞殆盡。實力測驗的目的，終究只定位在測試個人實力。

廢除作業與三階層考試制度的架構，是在與眾老師再三討論之後思考出的結果。當時我常常說：「請大家更體系化的思考。」事實上，這個架構不只培養學生自主學習的習慣，對老師而言也十分合理，因為老師不需要再檢查作業，也不必批改小測驗卷了。

適應社會的能力、非認知能力

回過頭來，為什麼要廢除作業和段考呢？

我希望給孩子們本質的教育，而不是「表面」的教育。至於要怎麼做才能達到這個目的呢？先想想「這孩子長大之後會以什麼樣的姿態生活」，由此反推回來所思考的教育就行了。

現在，日本的教育現場中，還是使用紙本考試作為測量孩子實力的尺度。最近，大學採取推甄入學，企業不論學歷錄取的案例正在增加中，但那還只是少數。基本上，學校還是採取一味的灌輸固定的課程，以競爭知識量的「考試」來決定錄取的學校，甚至是工作地點，這樣的構圖依然持續著。

結果發生了什麼事呢？

許多父母為了「對孩子好」，所以讓孩子去適應與社會脫節的學校架構。但是，我認為孩子真正應該學的不是對學校的適應力，應該是「出社會時穩當生活的能力」也就是對社會的適應力才對，不是嗎？

實際上，相信很多人都深有所感，用學歷作為評量一個人的能力不太靠得住。而且環顧整個社會，很多成功的人物都與學歷沒有關係。

那麼，實際上能夠在社會上一展所長的能力是什麼呢？

它叫做「非認知能力」，是難以定量化的個人技藝（可以定量化的IQ或偏差值叫做認知能力）。

具體來說，就是：

．發現問題力與解決問題力 ．持續嘗試的能力與挑戰企圖心 ．後設認知力 ．等無法用數字測量的能力。 其他如： ．控制情緒的能力 ．帶動、引導他人的能力（協助合作力） ．從零產生價值的能力 ．資訊運用力

也都是很重要的能力。相對於IQ有EQ（心理智能指數：Emotional Intelligence Quotient），相對於硬能力有軟能力。最近我在向家長們解說時，也會用「開業或轉業的能力」來表現，比較容易想像。

圖／聯經出版提供

現在這時代，以學校的成績或學歷來評價一個人，還是許多成人們僵化的概念，畢竟沒有辦法那麼容易產生典範轉移。但是，我感覺那種時代即將結束，看看大人的社會，已有十分明顯的跡象。

如果，在學校裡學習的本質是「培育社會上成功的人才」，那麼孩子們真正應該學習的，是非認知能力。

非認知能力是「身為社會人的基礎能力」，而且它也是「生存的智慧」。與其在共同授課下被動學習，養成歸咎他人的習性，握有強大的武器，不論時代如何改變，任何場面都能活用，才是為未來準備的學習。

有關教養、教育的書籍中經常寫道「非認知能力的學習，關鍵在幼年期」，這絕非事實，即使升上國中還是能學會。

鍛鍊非認知能力最需要的是「環境」，然而大人們因為過去自己所受教育，因而被「既有觀念」所束縛。

圖／聯經出版提供

【本文節錄自《啟動自主學習力：沒有段考、導師和功課的學校，如何造就未來最需要的人才》，聯經出版，工藤勇一／著，未經同意禁止轉載。】

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