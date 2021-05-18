另類補習班「AI上學」不受疫情影響 逆勢向上
疫情拉警報，各縣市停課聲四起，唯有AI上學數位讀書指導班異軍突起，真正落實停課不停學，防疫安心學。
早在去年臺灣疫情爆發前，力宇教育便超前部屬，獨家推出有別於傳統補習班的團班授課–AI上學。目前AI上學數位讀書指導班在全國已有百逾間分校，每間分校皆有專業的輔導老師，除了為學生量身打造專屬的讀書計畫之外，還可從線上指派教學影片、考卷等讓學生學習、測驗。測驗後，老師更可依據測驗結果掌握學生學習弱點，並針對弱點進行標靶補強，實現真正的有效教學。
停課期間，即便同學無法前往補習班，AI上學數位讀書指導班加盟業者仍能照常開班授課，同步遠端管控學生的學習狀況。學生不僅可以將補習班名師及整套學習系統帶回家，還能在家輕鬆地跟上輔導老師規劃的學習進度，不間斷地建立完整的個人學習履歷。
AI上學線上學習系統的教學影片，根據108新課綱內容，由教學經驗豐富的補教名師錄製，以高畫質的數位方式呈現，並由授課老師挑選重點幫學生統整觀念。此外，AI上學更引進最新3D動畫進行拍攝，將許多科學實驗或課堂上難以呈現的內容，透過動畫操作，完整清楚地向學生說明。
AI上學線上學習系統設置有70多萬的題目，由專業編輯進行知識分類，對應各校108新課綱的學習版本，除了輔導老師指派的測驗，學生亦可自行點選章節進行練習，所有的測驗數據都由系統進行分析與診斷，輔導老師可針對個別學生的學習狀況進行補救與加強，精準又到位。
✔如果您是家長，請立即詢問離您家最近的「AI上學分校」
✔如果您是補習班業者，歡迎了解「AI上學 全國第一數位讀書指導」加盟方式
延伸資訊：
【全國第一數位指導】品牌加盟服務
https://www.leadu-edu.com/products-detail/29/
【AI上學全國第一數位讀書指導班】臉書粉專
https://www.facebook.com/leadu.com.tw/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言