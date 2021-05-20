快訊

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

柔道童昏迷1個月未甦醒 父喊話「你是爸爸永遠的寶」

寫作教室／「我舉不出好例子」怎麼辦？ 更上一層樓的個人經驗

聯合報 / 聯合報寫作教室講師 柯惠馨老師／撰寫

面臨寫作，最常出現這些哀號，「我舉不出好例子」、「我的舉例感覺沒辦法聚焦」，原因往往出自於學生對例子的理解與解構能力不足。綜觀會考歷屆試題，題目多有闡發「個人經驗」的共同性，個人經驗的輸出如何能夠貼合題意，並達到謀篇深刻的目的，是會考能否寫出佳作的關鍵。

事實上，個人真實經驗固然重要（但是個人是無法擁有所有種類的生活經驗），因此更為重要的在於「個人能否具備解構經驗的能力」，其步驟如下：

①事件指涉：文章具體要以「哪件事」作為敘述主角。

②具體現象：對於這件事情的具體細節闡述。

③情緒對應：你對這件事的情緒反應與心境改變。

④價值歸納：事件過後所得到的思考與人生觀的習得或改變。

以下就會考試題〈從陌生到熟悉〉中的六級分佳作進行四個結構的個人經驗分解說明。

首先「開始國中生活後，開始孑然一身到都市求學」，作者透過從小住漁港附近的祖父母家帶出喜歡鄉下生活，卻因求學需要而必須獨立住在都市的徬徨，帶出文章事件指涉。

第二，文章以「望著錯綜複雜的交通網路，以及我前所未有的生活節奏，不熟悉的我找不到節奏與重心」表達自己不熟悉的具體現象；再以「下班、下課的巔峰時間，摀住雙耳也摀不住心中的嘈雜，經過小公寓旁，悠揚的琴聲…街角那戶人家的花園……」展現了開始熟悉這個城市紛雜的具體現象。

三者，以「街上人們無視的神情，似乎在嘲笑我的愚昧無知」以及「清新沁鼻的桂香，漫開月宮迷離的想像」…等，強化自己對都市「陌生到熟悉」的心情改變。

最末，作者以「學會欣賞人生風雨的韻致、學會改變面對風雨的態度。」作為自己價值歸納，「從陌生到熟悉」體會到「菜根亦有香，人間皆是美」的人生觀。

文章中「個人經驗」層層遞進，以初入都市的徬徨與不安，具體而微描寫現象，並藉以烘托情感。接著，書寫生活中逐漸熟悉與欣賞都市的美與快速，過程中的具體現象與情感皆跌宕有致。最終由真實經驗連結人生價值的美好在於「欣賞」的心態，昇華出屬於自己的處世經驗與哲學思維。

（本文同時見刊《聯合報》教育版）

會考

延伸閱讀

110國中教育會考英語科 閱讀、聽力完整試題及全部答案

110國中教育會考自然科 完整試題及全部答案

110國中教育會考社會科 完整試題及全部答案

110年國中教育會考落幕 考場進行消毒

相關新聞

東京麴町國中沒有作業和專任導師、廢除段考 家長擠破頭想送孩子就讀

在學校學習，在補習班學習，寫作業。成人社會熱中高喊「勞動改革」，但是現在孩子的世界的勞動現況卻十分苛刻。

【生活英文】除了 small 還能如何形容狹小的空間呢？

這名作曲家在紐約的家竟然只有六坪，要怎麼塞進沙發、床、餐桌、工作桌，甚至還有電子琴呢？來看看她的小妙招吧！

寫作教室／「我舉不出好例子」怎麼辦？ 更上一層樓的個人經驗

面臨寫作，最常出現這些哀號，「我舉不出好例子」、「我的舉例感覺沒辦法聚焦」，原因往往出自於學生對例子的理解與解構能力不足...

寫作教室／審題之亮眼取材 出奇制勝的引用與舉例

精準審題對考生而言是應考時的首要大事，若無法在面對題目時就取得先機，將和高分失之交臂。如何在題目中奪得先機？首要明白主題...

寫作教室／文章讀來單調、乏味、失去焦點 同義詞彙與動詞重複的抽換

批閱同學們的作文，常會發現文章中出現不少重複的詞彙與句子，從而使得文章讀來單調、乏味、失去焦點。除了可以常見的譬喻、摹寫...

不是增加科目、綜合各種能力 而是培養孩子成某一領域的頂尖大人

除了非認知能力之外，另一項在諸位家長間大受矚目的，應該是文部省主導推動的「多樣化教育」吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。