寫作教室／「我舉不出好例子」怎麼辦？ 更上一層樓的個人經驗

面臨寫作，最常出現這些哀號，「我舉不出好例子」、「我的舉例感覺沒辦法聚焦」，原因往往出自於學生對例子的理解與解構能力不足。綜觀會考歷屆試題，題目多有闡發「個人經驗」的共同性，個人經驗的輸出如何能夠貼合題意，並達到謀篇深刻的目的，是會考能否寫出佳作的關鍵。

事實上，個人真實經驗固然重要（但是個人是無法擁有所有種類的生活經驗），因此更為重要的在於「個人能否具備解構經驗的能力」，其步驟如下：

①事件指涉：文章具體要以「哪件事」作為敘述主角。 ②具體現象：對於這件事情的具體細節闡述。 ③情緒對應：你對這件事的情緒反應與心境改變。 ④價值歸納：事件過後所得到的思考與人生觀的習得或改變。

以下就會考試題〈從陌生到熟悉〉中的六級分佳作進行四個結構的個人經驗分解說明。

首先「開始國中生活後，開始孑然一身到都市求學」，作者透過從小住漁港附近的祖父母家帶出喜歡鄉下生活，卻因求學需要而必須獨立住在都市的徬徨，帶出文章事件指涉。

第二，文章以「望著錯綜複雜的交通網路，以及我前所未有的生活節奏，不熟悉的我找不到節奏與重心」表達自己不熟悉的具體現象；再以「下班、下課的巔峰時間，摀住雙耳也摀不住心中的嘈雜，經過小公寓旁，悠揚的琴聲…街角那戶人家的花園……」展現了開始熟悉這個城市紛雜的具體現象。

三者，以「街上人們無視的神情，似乎在嘲笑我的愚昧無知」以及「清新沁鼻的桂香，漫開月宮迷離的想像」…等，強化自己對都市「陌生到熟悉」的心情改變。

最末，作者以「學會欣賞人生風雨的韻致、學會改變面對風雨的態度。」作為自己價值歸納，「從陌生到熟悉」體會到「菜根亦有香，人間皆是美」的人生觀。

文章中「個人經驗」層層遞進，以初入都市的徬徨與不安，具體而微描寫現象，並藉以烘托情感。接著，書寫生活中逐漸熟悉與欣賞都市的美與快速，過程中的具體現象與情感皆跌宕有致。最終由真實經驗連結人生價值的美好在於「欣賞」的心態，昇華出屬於自己的處世經驗與哲學思維。

（本文同時見刊《聯合報》教育版）

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