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全世界最神秘的藝術家班克斯 作品首度接受虛擬貨幣

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
班克斯Banksy《笑在當下 層板A》。圖／富藝斯提供
班克斯Banksy《笑在當下 層板A》。圖／富藝斯提供

因應虛擬貨幣的興起，拍賣公司富藝斯宣布拍賣神秘當代藝術家班克斯(Banksy)作品「笑在當下 層板A」，接受買家以虛擬貨幣付款。此一「20世紀及當代藝術」晚拍將於6月7至8日舉行，拍前巡迴預展陸續於北京、上海、深圳、台北、台中及香港登場。

富藝斯4月以逾400萬美元成功拍出由多媒體藝術家Mad Dog Jones所創作之「多世代」NFT藝術品「REPLICATOR」。富藝斯在今季晚間拍賣中，將接受「笑在當下 層板A」的買家通過公司在加密貨幣交易平台Coinbase的錢包為管道，使用比特幣（Bitcoin）或以太幣（Ether）支付落槌價及買家佣金。

富藝斯指出，亞洲藏家對於科技與創新概念有極高的接受度，從近期在中國內地舉行的全球首個大型加密藝術展，到著名攝影師夏永康攜手華語男歌手周興哲共同創作的NFT加密音樂影像系列，NFT和加密貨幣持續成為亞洲地區各界討論的焦點。富藝斯因此決定在本季香港晚間拍賣推出公司歷來首件接受虛擬貨幣付款的實體藝術品拍賣。

「笑在當下 層板A」作於2002年，出於藝術家班克斯深受歡迎的「笑在當下」系列。班克斯是全世界最知名的街頭藝術家，卻沒人知道他的長相與真實姓名。「笑在當下」系列作品中的猴子形象是藝術家作品中不斷出現的主題，畫中猴子身前的告示板寫著「笑吧，但有一天會是我們當家」，化身為諷刺卻帶著警示意味的城市象徵。

富藝斯表示，此次接受買家用虛擬貨幣付款，呼應班克斯顛覆常規的創作思維與科技創新。拍賣將會透過富藝斯網站及手機應用程式，以及保利拍賣手機應用程式和微信小程序進行直播。


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