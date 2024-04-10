桃竹學校午餐解禁 粄條吃得到

受寶林茶室食物中毒案影響，新竹縣、市政府4月起暫停學校營養午餐供應客家粄條，昨確定5月1日開始恢復供應；桃園市政府本月也建議學校和供餐業者改菜單，各校和業者幾乎都回報已改，由於寶林案相關食材上周檢驗出來都是正常，本周起桃市的營養午餐也恢復正常供應粄條等食材。

新竹客家粄條和即將舉辦米干節的桃園龍岡米干業者近期都受寶林食安風暴影響生意，繼桃園市長張善政日前大啖米干力挺，新竹縣長楊文科、客委會主委楊長鎮和立委徐欣瑩昨也到芎林鄉美濃樓品嘗粄條，鼓勵民眾多用行動支持客家米食，楊文科並宣布即刻全面開放恢復營養午餐供應板條。

縣府教育局補充說明，多數學校已公布4月菜單，無法隨意更動，因此最快5月1日小朋友才會再吃到粄條。

竹市府昨指出，學校可自主規畫菜單，市府4月只要求暫停使用粿仔條（粄條）1個月，目前4月菜單基本上都拿掉粄條，5月就可恢復供應。

桃市教育局只建議改菜單，各校都回報4月已改、不用粄條；副局長賴銀奎說，根據衛福部檢驗粄條和年糕等米製品，上周報告結果都正常，因此本周營養午餐已恢復正常供應，不限制使用上述食材。

陳姓家長說，寶林案應只是個案，學校午餐也不至於存放太久到變質，不用過度恐慌；黃姓家長則認為，近期食安問題多，無論使用什麼食材，也希望市府應趁此時檢視廠商衛生環境，避免問題食品吃下肚。

桃園市議員舒翠玲表示，台灣人主食就是米製品，無須因噎廢食，拒吃米製品；議員彭俊豪也認為，重點不是食材，而是衛生管理與保存要徹底落實，相信米干、粄條都沒問題。

楊文科昨強調，客家粄條純粹用在來米製作，未添加其他粉，也不隔夜販售，做完當天就銷售一空，可放心吃，竹縣幾乎各地販售粄條，尤其新埔將近100家，歡迎全國民眾來大膽吃。

楊長鎮說，無論是粄條、面帕粄，或閩南鄉親所稱的粿仔條，都是同類米食，這次食安事件衝擊不少店家業績被打趴、產業受打擊，請消費者多給粄條信心。

「食粄條毋使驚！」徐欣瑩呼籲，粄條是客家人重要的飲食代表，多是新鮮手工現做現賣，希望消費者繼續支持。