私中更搶手 全因龍年、課綱、割頸案

三月是各地私立國中的招生季，小六生要擠進私中窄門原本就不容易，許多私中今年報名狀況卻同步異常增加，以台北市為例，包括延平、東山、薇閣等校，今年報名人數都較往年增加近千人，其中，延平中學國中部新生甄選今天登場，校方因容納不下，還向金甌女中借考場，錄取率僅一成多。

中、南部私校競爭也一樣激烈，台中明道中學報名學生增加兩成，高雄道明中學增加三成。

家長團體分析，今年升國一的小六生因龍年出生，學生本來就較多，加上這幾年一○八課綱導致家長不安，去年底新北又發生學生割頸案，不少家長透露，想把孩子送到私校。

少子化帶來的招生壓力，私校首當其衝，但對部分知名度高的私中名校而言，儼然是兩樣情。適逢屬龍學生入學，一一三學年國一生人數將超過廿一萬人，是八年來最多，家長也一窩蜂想讓孩子讀私校，導致私中窄門又變得更窄。

有應屆考生家長指出，延平中學是台北市升學名校，前兩年報考人數都不到三千，今年暴增到三千八百人，錄取率約僅百分之十三。此外，北市私立東山國中，今年有兩千多人報名，要搶五百多個名額，錄取率也僅二成多。

高雄明星學校復華中學校長詹耀宗表示，往年報名約一千一百人，今年增至一千三百人，每年招生數二百四十人皆滿招，有不少家長擔心公立國中常態分班會影響孩子學習，才選擇私校。

道明中學校長林耀隆表示，往年報名約六百人，今年增近三成，約八百名學生報名，學校為此增加招收名額，預計增設一至二個班級。

有私中直言，今年報考人數確實「異常的多」，龍年當然是主因，再加上先前的新北校園割頸案，不少家長擔心孩子的安全，想把孩子送到私校。

東山高中教務主任張師豪表示，新北校園割頸案對即將要入學的這屆小六生衝擊滿大，另一方面是家長信任學校辦學。薇閣中學教務主任郭芳純也說，今年報考人數確實較往年增加，主要是因學校辦學品質與成果，都讓學校受到信任。

北市國中小安親班資深黃姓主任觀察，公立學校不能公布校排跟班排，但私校不僅都會公布，甚至還會公布周排，且學校寒暑假都要上課，部分學校還會在國二階段就把國三的課程學完，孩子入學只要讀書、什麼事都不用做。