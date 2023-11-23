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福利偏低 新北學校3.2萬志工招募難

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
有議員發現，新北學校志工預算員額約3.2萬人，編列預算平均每人可享有的福利僅445元，盼教育局更重視。圖／新北教育局提供
有議員發現，新北學校志工預算員額約3.2萬人，編列預算平均每人可享有的福利僅445元，盼教育局更重視。圖／新北教育局提供

新北學校招募導護志工不易，全市300多校志工預算員額多達3.2萬人，預算僅1700萬元，平均每人每年僅約445元，每天不到2元，少得可憐，有裝備用了10年還沒換。教育局表示，志工設備需求及相關獎勵機制措施，會展開評估，並納入下年度業務規畫。

市議員黃淑君表示，相較警察民防、鄰長、巡守隊每年有3840元志工獎勵，學校志工可享的福利一年僅445元，還要扣除保險，開會等活動竟要自費辦理。學校志工大部分是導護性質，社會需志工保護學生安全，政府更該保護第一線志工。

黃淑君說，志工為志願性服務，並非看重福利，也不是重吃喝玩樂，基於對志工的尊重，應檢討機制，避免志工逐年減少，在制度、福利不全狀況下，恐讓更多人對志工卻步，讓學校老師、學生面臨無人協力困境。

教育局表示，目前每年補助各校志工業務經費，含一般及導護志工，總經費1700萬元，辦理各類志工活動及採購導護裝備，另每年統籌辦理各校導護志工保險，保障志工安全。

新北一名國小校長說，樂見為志工編經費、提升福利，能為辛勞的志工辦紓壓、增能課程，不該只是一味編列預算，卻沒有相關配套措施，各區學校志工是不是真的有缺，由各學校認定，學校志工角色涵蓋導護媽媽、圖書、園藝、環保回收等組別，需求不同。

擔任國小志工3年的陳姓女子表示，因為想就近照顧孩子萌生當志工念頭，一做就是好幾年，多數人都懷抱熱情，但校方不該忽視志工的基本權益。

市議員劉美芳說，志工就像學校的守護天使，為學生、校方盡心盡力付出，雖說志願服務，但相對其他性質志工，相關預算及福利確實偏低，希望教育局能大幅提升志工預算，鼓舞更多人投入，打造更安全良性的就學環境。

教育局 保險 新北

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