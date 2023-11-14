屏編列縣款190萬元 班班吃鱸魚

現在有不少學生因功課量大，導致長期睡眠不足讓父母很擔心。近日，有家長在「家有小學生/中學生~不安親/不補習」透露，就讀國小六年級的兒子因「偷」寫功課被老師發現，竟被對方以連坐法懲罰，讓原PO十分不解。

2023-11-13 19:43