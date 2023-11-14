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屏編列縣款190萬元 班班吃鱸魚
屏東縣府跨局處推動「學校午餐採用國產可溯源鱸魚專案」，全縣202所縣立高、國中、小學營養午餐，這學期都可吃1次鱸魚料理，學童品嘗到主菜薑燒鱸魚，稱讚「魚肉Ｑ彈、微酸好吃」。
屏東縣府編列縣款190萬元，要提供縣立高、國中、小師生鱸魚料理，縣長周春米昨到鶴聲國小陪學童共進午餐，說明屏東是重要養殖產地，上半年推動吃石斑魚，下半年6.3萬名師生吃鱸魚，分享屏東好物；師生對於鱸魚料理都大表歡迎。
屏東縣府農業處表示，屏東縣鱸魚養殖面積118公頃，產量約2300多噸，近年多製成魚排加工外銷，這次供應鱸魚原料，加工後每公斤350元，1人吃80公克，成本28元，主菜鱸魚約占營養午餐價格的一半。
周春米說，營養午餐價格去年有調整過，2年討論1次，今年受到物價影響，是否調整將於明年初討論。
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