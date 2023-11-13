台大迎百年校慶 將邀請6到10位諾貝爾獎得主到校

國立台灣大學即將在2028年迎來百歲生日，校方今日舉辦記者會說明百歲校慶系列規劃。台大校長陳文章說明，接下來將舉辦活動回顧台大校友對國家、社會的貢獻，並且有多項硬體建設要完成，台大法學院校友蔡明忠更捐贈5億元給校方建置「百歲紀念館」。同時，會陸續邀請6到10位不同領域的諾貝爾獎得主到校與師生交流，明年已確定有2位。

台大校方從今年開始規劃一系列百年活動，陳文章表示，很多人注重大學排名，但校友對國家和社會的貢獻是無法在排名中呈現的，因此借此機會回顧台大的歷史與貢獻。台大校方將連續5年遴選20項台大曾參與、並對世界或台灣社會做出重大貢獻的事蹟，發表出版品紀錄百年發展、重要人事物，同時舉辦各項成果特展。

此外，台大校方規劃多項要在2028年完工的硬體建設，除了敏盛護理健康大樓、雲林虎尾醫療大樓、學生宿舍第二期、管院三號館等等外，還有將建置在羅斯福基隆路交叉口的「百歲紀念館」，由富邦集團董事長、也是台大法學院校友的蔡明忠捐贈5億元，未來會作為藝文收藏及展示廳，並且設置演講廳和師生交流空間。

陳文章表示，因應百年校慶，還會舉辦高教論壇和頂尖學研論壇。今年已經募集了「宋恭源先生頂尖研究講座」，預計5年內邀請6到10位不同領域的諾貝爾獎得主來台大進行講座及師生交流。陳文章接受媒體聯訪時說，光寶創辦人宋恭源在捐助時，就希望能以1個月150萬台幣的月薪邀請學者，第一次來大約是1個禮拜左右，可能會來台數次，與校內師生有更密切的交流，明年已確定有2位。

此外，陳文章表示，目前在募款中的「創校百年基金」已有38人捐贈，希望能募集到100個1000萬元以上的捐款，用於攬才、留才、學生獎學金及校園硬體建設；另外「台大百歲推手」 會用於百歲紀念館的建置與其他校園硬體建設，現在已經有112人捐贈，希望能募集到1000個100萬元以上的捐款。

前台大校長楊泮池在致詞時說，疫情後陳文章積極與校友會、北美、歐洲、日本恢復聯繫，因此對他的宏觀規劃非常有信心。