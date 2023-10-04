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女學生自助餐廳夾高麗菜 發現蜈蚣藏菜裡哀號：阿姨只是拿走

聯合新聞網／ 綜合報導
自助餐店示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
自助餐店示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

一名自稱就讀於台南女中的學生爆料，日前在學校自助餐廳夾菜時，發現高麗菜裡面有一隻蜈蚣，然而反應給老闆娘知道後，業者只是把蜈蚣挑起來丟掉，並沒有把沾染到蜈蚣的高麗菜替換掉，讓該名女學生直呼「噁心」。

昨天（3日）有一名女學生在「黑特南女」投稿指出，當天到學校自助餐廳夾取高麗菜時，發現裡面有一隻蜈蚣，「所以就和阿姨說，但阿姨只是把蜈蚣拿走」。原PO認為，倘若要業者直接把整盤高麗菜撤掉是不合理的要求，「但至少除了蜈蚣以外，旁邊碰到蜈蚣的高麗菜也拿走吧」。

原PO結帳後坐在餐廳內用餐，看到身後前來消費的學生紛紛開心夾取高麗菜，不禁替他們感到噁心。原PO表示，覺得自己夾菜夾到一半才發現有蜈蚣實在很可悲，畢竟多花了一道菜的錢，最後還是得倒進廚餘桶裡面。原PO崩潰呼喊「拜託不要要求我們要習慣！我來南女三年了，早就知道會有這種情況發生了，但自己真的碰到還是會覺得很糟糕」。

原PO把高麗菜的照片公開後，有過來人留言說「不要擔心啦！學校午餐裡有什麼都不意外了，本人吃過菜裡有蟑螂、蒼蠅還有蛆喔」、「我聽說蜈蚣可以當食材（雖然我連看都不敢）」；有人吐槽說「那是中藥材啦」、「最近天冷補一下」、「哇靠！我以為是蝦子」、「小龍蝦」、「學校有在支持有機農業」、「無法蜈添（無法無天）」。

有網友重提台南某專科學校的營養午餐事件，在留言區標記「台南市政府衛生局」說「福利社是不是也要稽查一下」。

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台南女中 高麗菜

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