快訊

數位原生世代揭密／斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？

被高市府「連開6罰單」總金額破千萬！涂萬財神隱關機 員工低調都答這句

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孩嫌學校午餐超難吃！家長見照片直搖頭 網熱議：像焗烤廚餘

聯合新聞網／ 綜合報導
有家長分享孩子學校的營養午餐照片，讓許多網友在看到後，紛紛直言「像廚餘」。圖／擷自「匿名公社」
有家長分享孩子學校的營養午餐照片，讓許多網友在看到後，紛紛直言「像廚餘」。圖／擷自「匿名公社」

在學校吃營養午餐是許多人的回憶，有網友在臉書社團「匿名公社」透露，自己就讀台南某專科學校的孩子，不斷向他抱怨學校營養午餐不好吃。原本不太相信小孩的他，在看到孩子拍的午餐照後，忍不住直言「用眼睛看就覺得真的很糟糕」。

原PO表示，目前孩子就讀台南某專科學校，曾多次向他抱怨學校的營養午餐不好吃。他透露，自己原本不太相信孩子，但近期看到對方拍下的午餐焗烤飯後，忍不住批評「太扯了吧，怎麼會選這種廠商來供應，這樣的東西用眼睛看就覺得真的很糟糕」。

許多網友在看到午餐照片後，紛紛表示光看照片就毫無食慾，「哇塞！這是廚餘嗎？」、「跟學校反應吧，這看了都倒胃口了」、「一點食慾都沒有誒」、「這是焗烤廚餘，還是廚餘親子丼？」、「學校餐點每天都這樣，我寧願去外面吃」。

原PO後續在留言中補充，雖然每份營養午餐收費不貴僅65元，但仍希望學校能改進現況，他也說明，該校規定專三前禁止訂購外食，最多只能吃泡麵。還有在校生留言稱「1年級吃桶餐，2、3年級吃學餐，只有4、5年級才能出去外面買。」

營養午餐 廚餘

延伸閱讀

在玩垃圾桶疊杯？清潔人員奇招擋人 搞笑畫面釣一票苦主：就是愛硬闖

營養師教「介護食」月餅作法 吞嚥困難長者也能輕鬆吃

營養師示警 中秋烤肉一舉動恐致癌

懶人包／什麼是液蛋？進口蛋不能做成液蛋嗎？從液蛋製作看問題｜元氣網

相關新聞

孩嫌學校午餐超難吃！家長見照片直搖頭 網熱議：像焗烤廚餘

在學校吃營養午餐是許多人的回憶，有網友在臉書社團「匿名公社」透露，自己就讀台南某專科學校的孩子，不斷向他抱怨學校營養午餐不好吃。原本不太相信小孩的他，在看到孩子拍的午餐照後，忍不住直言「用眼睛看就覺得真的很糟糕」。

讓座給伯伯竟被嗆「假好心」 內向女曝委屈：人多很丟臉

博愛座事件鬧得沸沸揚揚，也讓博愛座存廢問題再次被人議論。日前，有女網友在「Zuvio 校園」分享，她原本坐在捷運的普通座位，注意到坐在旁邊的伯伯讓位給剛上車的老人後，她便主動再將座位讓給伯伯，卻反被對方嗆「不需要妳假好心。」

有人把Youbike當飛輪在騎 專家揭：空踩恐導致「這後果」

微笑單車Youbike在全台許多縣市十分普及，然而卻也有一些民眾做出不當使用行為，甚至破壞車體。一名網友就分享在路邊看到有人「空踩Youbike」，讓他十分驚訝，不敢相信居然有人將Youbike當成飛輪在踩。

女參與老公同學聚餐提三要求被罵「龜毛」引怨 網分析：妳適合獨處

不少夫妻喜歡帶著另一半參加聚會，讓彼此更了解雙方生活。近日，有女網友在「匿名公社」分享，她在參加老公高中同學的聚餐時，提出三項要求，竟惹得最後大家不歡而散，老公甚至怒罵她「龜毛」。

屎在滾遇到「樂齡友善廁所」被長者插隊 網譏諷：博愛座強勢進化

近期，作家李昂在臉書上批年輕人不讓博愛座，引起廣大網友的討論。有網友在Dcard透露，自己有天急著上廁所，好不容易等到他時，卻有一位長者指著門上的「樂齡友善馬桶」公告試圖插隊，讓他忍不住譏諷「博愛座強勢進化！博愛馬桶」。

中秋烤肉最雷食材？網氣炸點名「它」完全沒味道：還每年出現

下周五(29日)就要迎接一年一度的中秋節，許多人會在這天相聚，相揪烤肉賞月。對此，有網友分享了自己心中「最雷食材」，不但容易烤焦，還超難吃，完全沒有味道，「不懂怎麼有人想烤它」，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦