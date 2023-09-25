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孩嫌學校午餐超難吃！家長見照片直搖頭 網熱議：像焗烤廚餘
在學校吃營養午餐是許多人的回憶，有網友在臉書社團「匿名公社」透露，自己就讀台南某專科學校的孩子，不斷向他抱怨學校營養午餐不好吃。原本不太相信小孩的他，在看到孩子拍的午餐照後，忍不住直言「用眼睛看就覺得真的很糟糕」。
原PO表示，目前孩子就讀台南某專科學校，曾多次向他抱怨學校的營養午餐不好吃。他透露，自己原本不太相信孩子，但近期看到對方拍下的午餐焗烤飯後，忍不住批評「太扯了吧，怎麼會選這種廠商來供應，這樣的東西用眼睛看就覺得真的很糟糕」。
許多網友在看到午餐照片後，紛紛表示光看照片就毫無食慾，「哇塞！這是廚餘嗎？」、「跟學校反應吧，這看了都倒胃口了」、「一點食慾都沒有誒」、「這是焗烤廚餘，還是廚餘親子丼？」、「學校餐點每天都這樣，我寧願去外面吃」。
原PO後續在留言中補充，雖然每份營養午餐收費不貴僅65元，但仍希望學校能改進現況，他也說明，該校規定專三前禁止訂購外食，最多只能吃泡麵。還有在校生留言稱「1年級吃桶餐，2、3年級吃學餐，只有4、5年級才能出去外面買。」
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