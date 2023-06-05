快訊

搭高鐵末班車遇噁男！開全螢幕看不雅照、磨藥狂舔 妹子嚇壞

台灣首家好市多即將搬家？可能落腳高雄這一帶「空間加倍」

Chrome用戶快刪！32款擴充工具遭植入惡意程式 下載量突破7500萬次

影／宜蘭總統教育獎2得主戰勝殘疾做公益 綻放生命光彩

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙送給林洧漳果凍花，祝他生日快樂。
縣長林姿妙送給林洧漳果凍花，祝他生日快樂。

宜蘭今年2位榮獲總統教育獎得主，分別是多重身障的林洧漳及患有「眼球震顫症」彭亦歆。林洧漳是桌球好手，他從拿球拍碰不到一顆球，直到打進特殊奧林匹克賽，更以自身經驗拍攝紀錄片鼓勵更多人；彭亦歆因為視力障礙，成長過程跌跌撞撞，她努力在音樂語文表現傑出，進而投入公益表演。

縣長林姿妙得知今天是林洧漳生日，特別送他果凍花，彭亦歆接受表揚時，淚水不斷在眼眶打轉。林姿妙鼓勵他們成就最好的自己，繼續朝夢想勇敢前進，也希望所有身障朋友不要放棄生命的希望。

目前就讀國立宜蘭特殊教育學校的林洧漳國小藉由練桌球提升專注力，從不會撿球、碰不到一顆球，努力經過4年不斷練習，才敢第一次上場比賽。

去年參加特奧比賽前因遭遇瓶頸而心情低落，教練及親友鼓勵下再度燃起興趣，媽媽游妙香透露，洧漳連半夜都爬起來練球，看了讓人感動，後來突破技術障礙，榮獲111年特殊奧林匹克桌球、自行車競賽暨2023夏季世界特殊奧運會選拔桌球男子雙打第2名。

林洧漳曾因障礙被桌球教室拒於門外，感同身受為身障者發聲，促成宜蘭縣安安慢飛天使家庭關懷協會成立桌球班，並協助協會募款速達800萬元；疫情期間，去年協助拍攝教育部《動容》影片，鼓勵更多身心障礙者從家庭走出來。

三星國小六年級學生彭亦歆，6個月時被診斷為「眼球震顫症」，眼球無法聚焦，雙眼視力值0.05，就讀幼兒園時會不自覺抽動身體，不自主發出聲音，經醫生診斷是「妥瑞氏症」。

她曾抱怨為何不能跟別人一樣，所幸家長鼓勵、學校師生包容照顧下突破心中陰影，喜歡上音樂與語文，去年參加宜蘭縣學生音樂暨鄉土歌謠比賽師生閩南語鄉土歌謠榮獲優等、語文競賽國小視障組演講特優。

彭亦歆認為音樂能撫慰人心、語文能感動人，主動參加公益活動，唱歌給社區老人聽，講生命故事給幼兒聽，散播歡樂、愛及正能量，她樂觀進取，不因視障而受限，未來希望成為心理醫生，幫助更多身障者。

宜蘭兩位總統教育獎得主分別是林洧漳（右二）與彭亦歆（左二），今天接受縣長林姿妙表揚。
宜蘭兩位總統教育獎得主分別是林洧漳（右二）與彭亦歆（左二），今天接受縣長林姿妙表揚。
林洧漳（左）獲總統教育獎相當開心，與媽媽游妙香開心互動。
林洧漳（左）獲總統教育獎相當開心，與媽媽游妙香開心互動。
先天視力障礙的彭亦歆喜歡上音樂及語文，並以歌唱投入公益活動，撫慰人心。
先天視力障礙的彭亦歆喜歡上音樂及語文，並以歌唱投入公益活動，撫慰人心。

身障者 宜蘭 林姿妙

延伸閱讀

蘇澳區漁會前進台北花博行銷黑鮪魚 吸引民眾試吃美味

花博周日500份鮪魚免費吃 李四川、林姿妙行銷宜蘭農漁產

女消防員遭性騷究責籲友善職場 林姿妙：已調查

im.B詐騙案／郭正亮揭陳歐珀退選內情太勁爆：大到宜蘭很多人都知道

相關新聞

苗栗縣強化國際教育 「龍是你啦」5校合作台日交流課程

苗栗縣政府109年設立國際教育資源中心，負責擘畫中小學國際教育的發展，今年聯合龍國小、信德國小、大同國小、建國國小、蓬萊...

影/宜蘭總統教育獎2得主戰勝殘疾做公益 綻放生命光彩

宜蘭今年2位榮獲總統教育獎得主，分別是多重身障的林洧漳及患有「眼球震顫症」彭亦歆。林洧漳是桌球好手，他從拿球拍碰不到一顆...

大甲高中綠色化學創意競賽獲獎 教育部長表揚

台中大甲高中高二學生陳冠愷、李忻慈、施上芸在化學科老師廖旭茂及生物科老師陳許玉鈴指導下，參加教育部辦理「111年度高級中...

高屏偏鄉畢業生齊聚佛光山 歡喜舉辦聯合畢業典禮

由佛光山文教基金會主辦的「高屏區偏鄉學校聯合畢業祝福禮」，今天（5日）上午10時，在佛陀紀念館五觀堂舉行。之前因疫情影響...

高中實驗班對決！ 南二中用AI、微生物學之父搶學生

為了提升競爭力，部分明星高中相繼設置實驗班，南一中、南二中、南女中、家齊高中去年都設雙語實驗班，南二中下學年再申設圖靈、...

伴讀九年雖不捨 教兒「不因病放棄」

成功高中腦性麻痺畢業生何彥寶的母親林月香伴讀九年，陪兒子念書、抄筆記。林月香說，彥寶小學時每天要復健拉筋，很痛苦，看了都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦