影／宜蘭總統教育獎2得主戰勝殘疾做公益 綻放生命光彩

宜蘭今年2位榮獲總統教育獎得主，分別是多重身障的林洧漳及患有「眼球震顫症」彭亦歆。林洧漳是桌球好手，他從拿球拍碰不到一顆球，直到打進特殊奧林匹克賽，更以自身經驗拍攝紀錄片鼓勵更多人；彭亦歆因為視力障礙，成長過程跌跌撞撞，她努力在音樂語文表現傑出，進而投入公益表演。

縣長林姿妙得知今天是林洧漳生日，特別送他果凍花，彭亦歆接受表揚時，淚水不斷在眼眶打轉。林姿妙鼓勵他們成就最好的自己，繼續朝夢想勇敢前進，也希望所有身障朋友不要放棄生命的希望。

目前就讀國立宜蘭特殊教育學校的林洧漳國小藉由練桌球提升專注力，從不會撿球、碰不到一顆球，努力經過4年不斷練習，才敢第一次上場比賽。

去年參加特奧比賽前因遭遇瓶頸而心情低落，教練及親友鼓勵下再度燃起興趣，媽媽游妙香透露，洧漳連半夜都爬起來練球，看了讓人感動，後來突破技術障礙，榮獲111年特殊奧林匹克桌球、自行車競賽暨2023夏季世界特殊奧運會選拔桌球男子雙打第2名。

林洧漳曾因障礙被桌球教室拒於門外，感同身受為身障者發聲，促成宜蘭縣安安慢飛天使家庭關懷協會成立桌球班，並協助協會募款速達800萬元；疫情期間，去年協助拍攝教育部《動容》影片，鼓勵更多身心障礙者從家庭走出來。

三星國小六年級學生彭亦歆，6個月時被診斷為「眼球震顫症」，眼球無法聚焦，雙眼視力值0.05，就讀幼兒園時會不自覺抽動身體，不自主發出聲音，經醫生診斷是「妥瑞氏症」。

她曾抱怨為何不能跟別人一樣，所幸家長鼓勵、學校師生包容照顧下突破心中陰影，喜歡上音樂與語文，去年參加宜蘭縣學生音樂暨鄉土歌謠比賽師生閩南語鄉土歌謠榮獲優等、語文競賽國小視障組演講特優。