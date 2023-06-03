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睽違3年終於「實體畢典」 長榮大學「洗腳禮」傳統再現

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
長榮大學睽違3年恢復實體畢業典禮與「洗腳禮」。圖／校方提供
長榮大學睽違3年恢復實體畢業典禮與「洗腳禮」。圖／校方提供

長榮大學今天畢業典禮，因疫情爆發實體畢典停辦3年，校方表示，為了此次久違的創校30周年實體畢典，全校師長及學弟妹「全力動員、傾力籌備，希望帶給畢業生隆重溫馨又永恆難忘的回憶」。 1800多名畢業生及家長與參與。

長榮大學是基督教學校，典禮分兩部分，上午舉行「畢業生授獎感恩禮拜」，下午舉辦「畢業典禮」，兩場都線上直播，提供無法到場的親朋好友共享完成學業的欣喜。

典禮也延續長榮大學傳統最重要儀式「洗腳禮」。校方表示，12師長蹲跪為畢業生代表洗腳，象徵以上事下，以大事小「謙卑服事」態度，也彰顯當年耶穌為門徒洗腳的景象及意義，更是發揚「謙卑、真誠、憐恤、犧牲及平等」的基督精神，「以此期勉學生進入社會後能身體力行，為群體、社會及國家謙卑服務」。

校長李泳龍勉勵畢業學子，踏入社會後把自己放在競爭中，提高自己的能力、廣度與高度，擁有自己的氣勢，才能創造出屬於自己的優勢，也期許學子能擁有一顆正直的心，發揮影響力來影響他人，成就一個更美好的社會，讓每一天都像清晨的陽光充滿了希望。

畢業生致詞代表台南市原民會主委白惠蘭鼓勵學子繼續追尋夢想，為社會、國家做出更多貢獻。馬來西亞拿督鄧惟通、立委王定宇到場獻上祝福。

長榮大學睽違3年恢復實體畢業典禮。圖／校方提供
長榮大學睽違3年恢復實體畢業典禮。圖／校方提供
長榮大學睽違3年恢復實體畢業典禮，畢業生代表致詞。圖／校方提供
長榮大學睽違3年恢復實體畢業典禮，畢業生代表致詞。圖／校方提供
長榮大學睽違3年恢復實體畢業典禮。圖／校方提供
長榮大學睽違3年恢復實體畢業典禮。圖／校方提供
長榮大學睽違3年恢復實體畢業典禮。圖／校方提供
長榮大學睽違3年恢復實體畢業典禮。圖／校方提供
長榮大學睽違3年恢復實體畢業典禮。圖／校方提供
長榮大學睽違3年恢復實體畢業典禮。圖／校方提供

長榮大學 馬來西亞 畢業典禮

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