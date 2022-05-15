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嘉義高工100年頒獎市長黃敏惠父親 她代領泛淚致謝

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）今參加嘉義高工校慶，上台代父親領熱心貢獻獎。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）今參加嘉義高工校慶，上台代父親領熱心貢獻獎。記者林伯驊／攝影

嘉義高工百年校慶今天慶祝大會，頒獎105名卓越貢獻與傑出校友，包括台塑石化退休副總經理鄭肇榮、嘉義九華山地藏庵董事長黃俊森代父親黃英聰領獎等，其中市長黃敏惠父親、前省議員黃永欽也是校友，特別頒熱心貢獻獎，事前不知的黃敏惠，代表上台感動泛淚說，「背著爸爸名字，感情都爆發出來」。

黃永欽為就讀嘉義高工機工科，1953年畢業。黃敏惠說，有好久的時間，沒有揹著爸爸的名字，今真的很意外、感謝校長陳瑞洲用心，本來對嘉工的感情放心裡，很內斂，今一下子都爆發出來，「我真的很激動！」她從小就聽父親說「我嘉工的！」父親也在念書階段認識很多好朋友。

黃敏惠表示，很多地方都有嘉工人傑出的表現，顯現教育的重要，市府教育處長林立生也是嘉工人，務實又努力的職人精神，就是嘉工人的精神，是支撐台灣經濟發展的重要力量。

嘉義高工指出，卓越貢獻校友46人包括嘉義九華山地藏庵前董事長黃英聰、石鑫開發公司前總裁林昭元、嶺東科大董事長張天津、利光機械公司董事長廖太郎、友發化工董事長夫妻檔許允雄及許月里等；傑出校友59人則有台塑石化退休副總經理鄭肇榮、大為公司董事長徐明輝、鮮活果汁發言人吳明憲等。

校長陳瑞洲說，勤學、苦讀與感恩是嘉義高工優良的傳統，未來持續深化技職教育，走向國際化，傳承囊螢精神，再創下一個精彩輝煌的100年。

嘉義高工百年校慶今天慶祝大會，市長黃敏惠（右起）、嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森都代替父親領獎。記者林伯驊／攝影
嘉義高工百年校慶今天慶祝大會，市長黃敏惠（右起）、嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森都代替父親領獎。記者林伯驊／攝影
嘉義高工百年校慶今天慶祝大會，頒獎105名卓越貢獻與傑出校友。記者林伯驊／攝影
嘉義高工百年校慶今天慶祝大會，頒獎105名卓越貢獻與傑出校友。記者林伯驊／攝影

嘉義 黃敏惠

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