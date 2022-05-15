嘉義高工100年頒獎市長黃敏惠父親 她代領泛淚致謝

嘉義高工百年校慶今天慶祝大會，頒獎105名卓越貢獻與傑出校友，包括台塑石化退休副總經理鄭肇榮、嘉義九華山地藏庵董事長黃俊森代父親黃英聰領獎等，其中市長黃敏惠父親、前省議員黃永欽也是校友，特別頒熱心貢獻獎，事前不知的黃敏惠，代表上台感動泛淚說，「背著爸爸名字，感情都爆發出來」。

黃永欽為就讀嘉義高工機工科，1953年畢業。黃敏惠說，有好久的時間，沒有揹著爸爸的名字，今真的很意外、感謝校長陳瑞洲用心，本來對嘉工的感情放心裡，很內斂，今一下子都爆發出來，「我真的很激動！」她從小就聽父親說「我嘉工的！」父親也在念書階段認識很多好朋友。

黃敏惠表示，很多地方都有嘉工人傑出的表現，顯現教育的重要，市府教育處長林立生也是嘉工人，務實又努力的職人精神，就是嘉工人的精神，是支撐台灣經濟發展的重要力量。

嘉義高工指出，卓越貢獻校友46人包括嘉義九華山地藏庵前董事長黃英聰、石鑫開發公司前總裁林昭元、嶺東科大董事長張天津、利光機械公司董事長廖太郎、友發化工董事長夫妻檔許允雄及許月里等；傑出校友59人則有台塑石化退休副總經理鄭肇榮、大為公司董事長徐明輝、鮮活果汁發言人吳明憲等。