疫情關在家看什麼書？高雄市圖分析閱讀首選：小說

高雄市立圖書館公布《2021雄愛閱分析報告》，從高雄人的閱讀力分析顯示高雄的選書潮流。去年因受到疫情及各種防疫措施升級的影響，工作與家庭的壓力倍增，多無法自由自在出門走動，於是輕鬆、充滿想像力的「小說」成為民眾解悶的閱讀第一首選，是熱門關鍵字第一名；第二名為「屁屁偵探」；第三名則為「文創風」，反映讀者的心靈需求。

《2021雄愛閱分析報告》文學類排行榜，以「小說」類型為主，第一名為電競小說傳奇經典的《全職高手》，第二名是歷史架空穿越小說《慶餘年下》。第三名則為改編成動畫、漫畫及電影的日本知名奇幻輕小說《Slayers!秀逗魔導士》。近年大受小朋友歡迎的《屁屁偵探》也是一書難求，成為預約書排行榜上前五名。

高市圖表示，不分南、北，高市圖與國家圖書館對於非文學類圖書的借閱調查排行榜，第一名都是出版7年仍熱度不減的《被討厭的勇氣 :自我啟發之父「阿德勒」的教導》；第二名《蔡康永的說話之道》。第三名《蔣渭川和他的時代》，原因在於2021年高市圖與國高中合作辦理「文協百年」校園閱讀推廣活動，更在總館展出「臺灣文化協會」百年紀念書展，引起讀者對於歷史研究及探索的熱度。

高市圖2021年童書借閱冠軍為《楓之谷數學神偷》，利用數學邏輯來解決日常生活中出現的各種問題的故事，第二名則是《雨林冒險王》，透過主人公在雨林一邊尋找救援、一邊探索神秘雨林樂園，認識地球稀有生物。受親子歡迎的還有《張小右的地球大冒險》、《十萬個為什麼 :動物世界》、《科學實驗王》。

高雄市2021年電子書借閱熱門排行榜幾乎被童書或是青少年書籍占據，第一名是《原子習慣:細微改變帶來巨大成就的實證法則》，第二名是適合6至10歲孩童的橋梁書《不會游泳的青蛙》；第三名則是適合10歲以上學童閱讀的《神奇柑仔店》。高市圖整體電子書館藏量突破11萬冊，全年電子書借閱量接近90萬冊。

高雄市文化局長王文翠表示，高雄市人均借閱率冠全台六都，外展服務是一大助攻，行動書車穿梭在大高雄地區，對傳遞書香具有重要功能。緊隨著4月世界閱讀日的到來，圖書館相將集結書車繞境、書車傳承儀式、各分館特色閱讀市集、賓果25問抽大獎等系列活動，持續拓展閱讀的闊度與高度。