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高中生服儀違規被罰靜坐+打掃+抄千字心經 他怒批：憑什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名高中生服儀違規遭記點3次，須進行四小時的愛校服務、靜坐及罰寫。示意圖／ingimage
一名高中生服儀違規遭記點3次，須進行四小時的愛校服務、靜坐及罰寫。示意圖／ingimage

台中1名高中生因服裝儀容違反校規，被要求星期天回校做愛校服務、靜坐及罰寫1000字心經或心得，處罰令學生相當不滿，認為學校所謂的回來再教育非常「不合理」，貼文也引起網友討論。

一位就讀台中私立高中的網友在臉書社團《爆料公社》發文，爆料「因為學號沒繡、衣服沒紮好、褲子穿錯，竟然要禮拜日回學校四小時，還要罰寫一千字、還要吹風靜坐、還要當學校的免費勞工打掃」，原PO怒批「叫學生假日去學校受處罰，而且都多大了，還罰寫，還要抄什麼心經，到底學校憑什麼？」

一名高中生因服裝儀容違規收到一張公共服務教育通知單。圖／《爆料公社》
一名高中生因服裝儀容違規收到一張公共服務教育通知單。圖／《爆料公社》

從原PO貼出的公共服務教育通知單，可以看到上面寫著該生服儀違規記點3次，須進行四小時的公共服務，內容包括靜坐、掃街服務、課程預習及心得寫作。

文章曝光後網友紛紛留言，一派認為這些服儀規定太過迂腐「私校不意外」、「以為抄心經就能教出好學生」，另一派則不認同原PO「拜託，連基本的校規服儀都不能自理，怎好意思問學校憑什麼處罰？」、「真的是自爆上來讓大家打臉的...」。

也有人指出，服裝儀容的規定是否有必要？「如果穿得乾乾淨淨、整整齊齊才是好學生，那絕大部分美國高中生都是歹囡仔了」、「錯誤的懲罰方式只會累積學生的不滿，對當事人的教育沒有任何幫助」。

服儀

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