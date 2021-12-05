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全國技能競賽 後壁高中摘2金手獎奪第一名
社區高職出頭天！台南市後壁高中學生林俞臻、盧慧蓮，參加全國高級中等學校技藝競賽，分別摘下商業廣告職種金手獎第一名、室內空間設計職種金手獎第四名殊榮。
這次競賽本月2日下午頒獎，後壁高中這次獲獎的學生都是在地子弟；畢業於菁寮國中的林俞臻，進入後壁高中廣設科就讀，常代表學校參加設計競賽屢屢得獎，一度也因風格調整陷入瓶頸，最後走出自己的路。
指導老師羅映慈表示，林俞臻這次參賽堅強毅力與努力，透過造形、媒材及技法整合，以當代風格結合超現實意象，在70幾位高手中脫穎而出，摘下商業廣告職種金手獎第一名，也是後壁高中首度奪下金手獎全國第一名。
室內設計科的盧慧蓮，畢業於白河國中，這次在室內空間設計職種，獲金手獎第四名，也是設科以來第一座金手獎。
指導老師蔡迺玟表示，因疫情關係，選手培訓也較晚起步，盧慧蓮不怠惰，反更加努力，比賽衝刺期除常規訓練，放學後主動留校與指導老師檢討每日成果，辛勤練習加上自我要求，終於獲得佳績。
而多媒體設計科學生許瑗玶，也榮獲商業類電腦繪圖職種優勝，指導老師張哲銘表示，歷經努力訓練過程，一切付出都值得。
後壁高中校長郭珍祥表示，到任三年多來，學校各科表現不斷提升，今年榮獲雙金手職類，師生雀躍不已。
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