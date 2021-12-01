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全國工科技藝競賽 東勢高工獲獎率破6成成績亮眼

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
東勢高工學生參加110學年度工科技藝競賽，榮獲4座金手獎、8項優勝好成績。圖／台中市東勢高工提供
東勢高工學生參加110學年度工科技藝競賽，榮獲4座金手獎、8項優勝好成績。圖／台中市東勢高工提供

台中市東勢高工有19位選手挑戰110學年度全國工科技藝競賽，參加16職種比賽，榮獲4座金手獎、8項優勝，成績亮眼。東勢高工指出，工科技藝競賽是技職學校五大類，參賽人數最多且最競爭類別，歸功師生犧牲假日，勤於練習，讓今年奪獎率高於6成。

本次參賽東勢高工選手表現優異，在激烈競爭中，三家設吳昇憲奪得「家具木工」金手獎第二名，資訊科、電機科、電子科選手也不遑多讓，三資訊劉忠原、三電子莊景承、三電乙陳仕勛也從眾多好手中脫穎而出，各自拿下「電腦軟體設計」、「工業電子」「室內配線」金手獎。

其他職種也獲得8項優勝。分別是：三家設陳宥任、三製圖馬宇呈、三資訊羅楷傑、三化甲林品昇、三資訊謝環光、三電乙廖俊翔、三汽甲潘松元、三機乙顏梓峻皆表現優異，分別榮獲家具木工、電腦輔助機械製圖、電腦修護、化驗、數位電子、工業電子、汽車修護、鉗工等職種優勝。

東勢高工實習處主任呂家清說，榮獲「家具木工」金手獎第二名的吳昇憲選手，除具備堅強實力，最重要是臨場表現，他10月參加全國技能競賽，總決賽因緊張表現失常，鎩羽而歸。

這次工科技藝競賽決賽關鍵時刻，吳昇憲剛開始緊張發抖，但他心中默念：「一定要保持平常心！」安定神情，順利拿下佳績。

工業電子金手獎莊景承選手進入東勢高工才接觸電子領域，獲選為正式選手後加緊練習，每次遇到重大困難都想放棄，但在老師王祥宇耐心指導與「堅持到底，不要放棄」的鼓勵，施盡全力拿下金手獎。

室內配線一向是東勢高工電機科的弱項，多年來少贏得金手獎，室內配線指導老師曾繁龍坦言，這次室內配線陳仕勛選手深感責任重大，希望自己的努力能給學弟妹好榜樣，練習時積極不懈，不負眾望拿下金手獎。

東勢高工校長周文松表示，工科技藝競賽是技職學校五大類，參賽人數最多且競爭最激烈的類別，也是學校展現技能訓練及成果最佳表現方式之一。今年19位選手參賽，榮獲4座金手獎、8項優勝，獲獎率維持6成以上，歸功老師及選手的付出，並期勉師生共同努力，再創佳績。

室內配線選手陳仕勛(左二)參加技藝競賽榮獲金手獎，與校長周文松(左)、指導曾繁龍、科主任陳正義合影。圖／台中市東勢高工提供
室內配線選手陳仕勛(左二)參加技藝競賽榮獲金手獎，與校長周文松(左)、指導曾繁龍、科主任陳正義合影。圖／台中市東勢高工提供
工業電子選手莊景承(中)參加110學年度工科技藝競賽榮獲金手獎，校長周文松(左)指導老師王祥宇合影。圖／台中市東勢高工提供
工業電子選手莊景承(中)參加110學年度工科技藝競賽榮獲金手獎，校長周文松(左)指導老師王祥宇合影。圖／台中市東勢高工提供

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