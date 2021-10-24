專為熟齡歌者打造 第三屆台北樂活合唱節明登場

專為熟齡族群打造的「台北樂活合唱節」，今年將透過線上方式，明天起展開為期五天的活動，邀13組海內外熟齡合唱團隊500多名歌者，跨越地域限制帶來兩場線上音樂會。演出之外也規劃聲音、體適能等專業訓練課程，以歌唱帶動樂活新人生。

台北愛樂文教基金會表示，隨著樂活意識興起，近年熟齡合唱團如雨後春筍般出現。台北愛樂文教基金會2019年打造出專屬樂齡歌者的合唱交誼平台「台北樂齡合唱節」，引起各地合唱團的熱烈迴響，今年第三屆也正式更名為「台北樂活合唱節」，鼓勵歌者拋開年齡束縛、活出快樂的第二人生。

在新冠疫情期間，為持續推動熟齡歌者的交流，今年將活動全面改為線上舉行，匯集13組國內外團隊演出影片，將於網路上播映兩場跨國串聯音樂會；而針對聲音、歌唱訓練到肢體延展，另規畫三場數位課程，在專業師資指導下，有助於熟齡歌者身心靈全方位的保健。全系列活動均開放民眾免費線上參與。

本次參演團隊包含基隆愛樂合唱團、台北市婦女合唱團、台北愛樂婦女合唱團、台北愛樂市民合唱團、桃園星穎藝術合唱團、新竹沂風歡樂合唱團、台中琴瑟合唱團、雲林愛樂室內合唱團、台南MP Singers混聲合唱團、高雄愛樂室內合唱團、屏東潮聲合唱團等9縣市11組在地樂齡合唱團，更首度加入日本岡山女聲合唱團「華」、印尼Timutiwa合唱團兩組外國團隊。

在課程方面，邀請到知名女高音林慈音以「聲音引導」為主題，講述如何面對隨年齡增長產生的聲音變化，分別為男聲、女聲解析發聲問題與改善方法，幫助熟齡歌者輕鬆歌唱；「發聲訓練」則由合唱教學經驗豐富的傅湘雲，進一步指導正確的發聲方式，讓學員感受和聲的運行，以及聲音微妙的變化。除了歌唱課程外，另也邀請體適能訓練專家賴冠吾，透過「樂齡體適能」分析長者最常面臨的肌少症、膝蓋退化及骨質疏鬆等三大問題，設計對應的保健運動，強化身體機能有助於樂齡歌者的歌唱表現。

第三屆「台北樂活合唱節」所有活動將免費於台北愛樂官方YouTube頻道播映 https://reurl.cc/MkXm9n ，節目詳情請洽台北樂活合唱節FB官方粉絲團 https://bit.ly/3G9VsAg 。