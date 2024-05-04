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向「反抗的哲學家」致敬 客委會出版《李喬全集》

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
客家文學家李喬（左一）著作合輯「李喬全集」在各方耗時三年努力下，終於出版，行政院前院長蘇貞昌（左二起）、蔡英文總統、客委會主委楊長鎮、臺文館館長林巾力一同出席發表儀式。記者曾原信／攝影
客家文學家李喬（左一）著作合輯「李喬全集」在各方耗時三年努力下，終於出版，行政院前院長蘇貞昌（左二起）、蔡英文總統、客委會主委楊長鎮、臺文館館長林巾力一同出席發表儀式。記者曾原信／攝影

編纂工作歷經三年多、由客委會支持出版的客家文學鉅作「李喬全集」今於台北賓館舉行發表茶會。李喬致詞時表示，自己創作的核心理想為「反抗就是愛」，並呼籲文學不該從平面媒體示微，報紙尤其重要。蔡英文總統則感謝李喬將青春都奉獻給台灣文學，讓世界上更多讀者看見台灣人民對土地、平等自由的追尋，而李喬的文學始終志在反抗，其公共知識分子的精神令人敬佩。

蔡總統致詞時表示，李喬將青春都奉獻給台灣文學，不但打造台灣人的原型，深化以台灣為主體的文本，也持續和不同時代對話，引領讀者從土地的角度思考人生課題。

蔡總統說，大家所熟知的「寒夜三部曲」、「埋冤．一九四七埋冤」，李喬老師都在書寫過程中召喚了台灣這塊土地的歷史記憶，其作品也翻譯成英文、日文、西班牙語等，讓世界更多讀者看到台灣人對土地、對平等、自由的追尋。過去這起幾年，客委會除啟動客家文學的翻譯跟海外推廣計畫，也出版多位客籍文學家的經典作品、閱讀活動，接下來還會與影視產業合作，期待在國際串流平台上看到更多客家文學改編的影視作品，讓世界看到台灣客家文化的多元樣貌。

蔡總統表示，李喬老師曾經說，他的文學始終志在反抗，這是他身為公共知識分子最令人敬佩的精神。而對她來講，在民進黨最困難的時候，李喬老師都站在我們旁邊，她記得2008年擔任民進黨主席以來，每次重要時刻都看到李喬老師坐在台下、給予鼓勵，所以她除了感謝李喬老師對台灣文學的貢獻，更重要的是，感謝他對台灣民主自由發展的貢獻。

蘇貞昌則細數過往與李喬的情誼。從兩人不相識，但他看了寒夜三部曲後深受感動，買了書籍送給親友，李喬還曾自費跑到屏東為他站台，爾後他也多次到李喬府上拜訪，他卸下公職後，去年還曾收到李喬的問候信件。

筆耕近七十載的李喬今致詞時強調，在網路時代，報紙、雜誌刊物、文學作品逐漸式微，但語言文字所形成的結構無法透過網路媒介傳達，因此不能放棄平面媒體，特別最重要的是報紙，他有許多早期的短篇小說就是刊登在報紙副刊上，希望台灣能把報紙留下。

客委會說，李喬作品精彩深刻，他自許「反抗就是愛」，在作品中傳達對家鄉、親族和社會的情感，也傳達對社會問題與苦難的反抗之愛。客委會推動「李喬全集」編纂工作，花費三年多時間努力投入，終於完成全集6卷、45冊，包括〈小說卷〉、〈評論卷〉、〈詩．戲劇卷〉、〈散文卷〉、〈雜文卷〉、〈文獻資料卷〉，希望透過「李喬全集」的出版，讓各界能更完整地了解這位重要文學家的貢獻。

台灣人 客委會 客家文化

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