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任內學權建樹多 新教長鄭英耀立場鮮明也「寵學生」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
鄭英耀將接任教育部長。記者黃義書／攝影
鄭英耀將接任教育部長。記者黃義書／攝影

準行政院長卓榮泰今天公布第二波內閣人事，教育部長由現任中山大學校長鄭英耀接任。有教授指出，鄭英耀任內推動不少政策多跟學權相關，包括性別友善宿舍、心理調適假等，獲得學生好評，「要說他寵學生也是，討好也是。」

鄭英耀過去曾於陳菊任內擔任高雄市教育局長，被視為「菊系」高雄幫人馬，其任校長期間也曾處理過國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁論文案，學倫會速戰速決，一個月內調查完竣撤銷學位；任內又授與AIT前處長酈英傑榮譽博士學位；邀請市長陳其邁擔任畢業典禮致詞嘉賓，因此被認為政治色彩鮮明。

一名中山大學教授私下表示，前幾年校內某教授曾經邀請中華統一促進黨總裁張安樂到校演講，鄭英耀認為不妥，事後發信予全校師生致歉，稱該活動邀請有犯罪前科者，已經違背學術份際、濫用講學自由。但也有教授認為，若有前科就無講學自由，那北部某校流氓教授是否早該被逐出校園？

鄭英耀在信中提到，身為校長對該事件感到「痛心疾首，不能自已」。該名教授說，後來此8字箴言還被學生當做迷因，當對學校政策不以為然時，就會以此調侃。

「但他（鄭英耀）也是寵學生。」該名教授說，鄭英耀任內推動不少政策多跟學權相關，包括性別友善宿舍、心理調適假等，政策多獲學生好評，又學校歷來設有一大型師生交流臉書社群，學生若有相關疑問，鄭英耀旗下的一級主管多會直接在社群內回覆學生，「要說他寵學生也是，討好也是。」

暨南大學校長武東星則表示，鄭英耀的作風很親民，「他很風趣的。」不久前到中山大學參加會議，當時正值黃色小鴨展期，鄭英耀還特別開車載與會學者去看黃色小鴨。重點是，鄭英耀知道大學該如何做出自身特色，希望能把照顧中山的經驗，用於全國高教體系。

中山大學 鄭英耀

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